Kurtulmuş: İmam hatip liseleri demokrasi tarihinin özetidir (2)

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinin de mezunu olduğu okulda yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, onlardan hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Kurtulmuş, "Yokluk zamanları geride kaldı. Bizden önceki nesiller, 'yokluk' imtihanını başarıyla verdiler. Şimdi bizim önümüzde daha büyük bir sınav var. Biz de 'varlık' sınavını çok başarılı bir şekilde vermek zorundayız. Yoklukta nasıl izzetle şerefle bu meseleye sahip çıktıysak, varlıkta da şımarmayacağız" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinin de mezunu olduğu Fatih'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2018-19 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, İstiklâl Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, 1977'de mezun olduğu okulda yıllar sonra öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada çok sayıda imam hatip lisesi mezunu arkadaşımız ve imam hatip mezunu olmaya aday siz değerli evlatlarımızla birlikte olmak bizim için ayrıcalıktır" diye konuştu. "BİR MİLLETİN YENİDEN KÖKLERİYLE, MEDENİYETİYLE BULUŞMASIDIR" İmam hatip liselerinin Türkiye'de milletin kendi kökleriyle buluşmasının bir özeti olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, imam hatip okullarının bir bakımdan da Türkiye'de demokrasi tarihinin özeti olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bu millet, özellikle savaşlardan yenik düştükten sonra eğitilmiş insanının oldukça az olduğu ve maalesef eğitilmiş insanının büyük bir kısmının da tam tabiriyle modernleşme adına Batılılar'ın esiri haline getirildiği bir dönemde dinini, diyanetini, maneviyatını, tarihini, kültürünü öğretecek kurumlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde milletin bu ihtiyacına karşılık vermek adına kurulmuş olan ve bugüne kadar gelmiş eğitim kurumları imam hatip liseleri ve imam hatip okullarıdır. İmam Hatip Liseleri son iki asırdır köklerinden uzaklaştırılmış bir milletin yeniden kökleriyle, medeniyetiyle buluşmasıdır. İmam hatip liseleri Türkiye'de demokrasi tarihinin bir özetidir" dedi. "İMAM HATİP LİSELERİ BU MİLLETİN İLİM, İRFAN SERÜVENİNE ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYOR" Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de ne zaman demokrasi bir şekilde kesintiye uğrasa darbeler, askeri müdahaleler ile sivil siyasetin önünün kesildiği dönemler olsa bunun önemli sonuçlarından birisi de imam hatip liselerinin ya da orta kısımlarının kapatılması olmuştur. 12 Mart 1971 muhtırasıyla imam hatip liselerinin orta kısmı kapatıldı. 28 Şubat'ta da imam hatip liselerinin çıkışını tıkayarak, yani bir şekilde kat sayıyı düşürerek üniversiteye girmelerinin önünü kestiler ve ne yazık ki imam hatiplere olan ilgiyi çok azalttılar. Her darbeden, mücadeleden sonra millet bu okullara sahip çıktı ve yoluna devam etti. Bugün Anadolu imam hatip liselerinde 525 bin öğrenci, orta okullarda da 715 bin civarında öğrencimiz var. Fevkalade muhteşem proje okullarıyla Türkiye'nin dört bir yanında imam hatip liseleri bu milletin ilim, irfan serüvenine önemli bir katkıda bulunuyor" diye konuştu. "İSLAM ÜMMETİNİN, MÂZLUM MİLLETLERİN DE GELECEĞİSİNİZ" Öğrencilere hitaben "Siz Türkiye'nin geleceğisiniz" diyen Kurtulmuş, "Siz, aynı zamanda İslam ümmetinin, mâzlum milletlerin de geleceğisiniz. Siz, kökü mazide olan âtisiniz. Bunun için bugünün şartlarına göre değil geleceğin şartlarına göre yetişmek zorundasınız. İşte bu okullar, sizin geleceğiniz için vardır. Aslolan sizsiniz, bizler ülkeyi yönetenler olarak sizin en iyi şekilde yetişmeniz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "BİZİM ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR SINAV VAR" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, imam hatip liselerinin varlık sebebinin 'ilim', 'irfan' ve 'hikmet' sahibi öğrenciler yetiştirmek olduğunu anlattı. Öğrencilerden hedeflerini büyük tutmasını isteyen Kurtulmuş, "Aranızdan ülkeyi yönetecek insanlar, milletvekilleri, bakanlar, Cumhurbaşkanları çıkacak. Öğretim üyeleri, bilimin her alanında parlayan insanlar çıkacak. İş, spor ve sanat dünyasında son derece başarılı gençler çıkacak" şeklinde konuştu. Kurtulmuş şunları söyledi: "Hedeflerinizin daha yüksek olması lazım. Yokluk zamanları geride kaldı. Bizden önceki nesiller 'yokluk' imtihanını başarıyla verdiler. Şimdi bizim önümüzde daha büyük bir sınav var. Biz de 'varlık' sınavını çok başarılı bir şekilde vermek zorundayız. Yoklukta nasıl izzetle şerefle bu meseleye sahip çıktıysak varlıkta da şımarmayacağız. 'Ne güzel her şey önümüzde' demeyeceğiz. Allah'ın bahşettiği bütün bu nimetlerin kıymetini bileceğiz. Daha fazla çalışıp daha güçlü olacağız. Çok başarılı öğrenciler olarak bu okuldan mezun olacaksınız." Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş'a günün anısına hat tablo hediye edildi. Kurtulmuş daha sonra okul öğretmenleri ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan törende Kurtulmuş'un yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ile okul müdürü Cavit Erdem ile öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.