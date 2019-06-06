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Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmedi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmemiştir.

Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmedi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmemiştir. Seçim sandıklarında yapılan usulsüzlükler yolsuzluklar ve bir takım ali cengiz oyunlarının ortaya çıkmasıyla yenilenmek durumunda kalmıştır" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen yemekte İstanbul’da bulunan dernek başkanları, üyeleri ve vatandaşlarla "Hemşehri Buluşması"nda bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte konuşan Kurtulmuş, "Türkiye’nin her yerinde seçimler oldu. Yapılan seçimlere itirazlar da oldu. Kimi yerlerde oylar sayıldı kimi yerlerde ise seçim yenilendi. Bu seçimlerin arasında İstanbul seçimleri de var. İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmemiştir. Seçim sandıklarında yapılan usulsüzlükler yolsuzluklar ve bir takım ali cengiz oyunlarının ortaya çıkmasıyla yenilenmek durumunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul gibi bir şehri bunların yaptığı ittifaka bırakmamalıyız"
Yüksek Seçim Kurulunun(YSK) seçim yenilenmesiyle gerekçeli kararlarını anlatan Kurtulmuş, "Bu gerekçeli kararlardan birincisi sandık kurullarının hatalı oluşmasıdır. 19 bin sandık görevlisinin, sandık görevlisi olmaması gerekirken ya sandık başkanı yapılmış ya da sandık kurulu üyesi yapılmıştır. Yasanın açık emri en azından sandık başkanı ve bir sandık kurulu üyesinin devlet memuru olmasını söylüyor. Ama devlet memuru olmayan 19 bin kişi bu sandıklarda bir şekilde sandık kurullarına getirilmiş. Yüksek seçim kurulu bu durumdan dolayı sandıklar yanlış oluştuğu için bu seçim bir iptal gerekçesidir dedi. İkincisi ise sandıklarda oylar verilmiş fakat oylar yanlış sayılmış. Bu partinin oyu şu partisine geçirilmiş. Bazı sandıklarda imza var ve asla oy kullanılmamış. Biz milletin sözünün ya da kararının dışında ve onun üstünde hiç bir karar tanımaz hiç bir söze ise itibar etmeyiz. 2002 seçimlerinden bu yana AK Parti’ye oy veren seçmenlerin oranı yüzde 65’ti. Bu oy veren vatandaşlarımızın bizlere şu an kırgın, kızgın ya da küsmüş olabilirler. Ancak İstanbul gibi bir şehri bunların yaptığı ittifaka bırakmamalıyız ve onlara teslim etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş:

Kurtulmuş:

Kurtulmuş:

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