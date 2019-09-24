Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye başta DEAŞ, PKK/PYD terörü ve vekalet savaşları olmak üzere bütün meydan okumalara rağmen dimdik ayakta duruyor. Halkı ile bütünleşmiş bir iktidar olarak atılacak adımları gecikmeden atarak yoluna devam ediyor." dedi

Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde konuşan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın, aradaki uzak mesafeye rağmen birçok yönü ile birbirine benzeyen ülkeler olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid döneminde başlayan Türkiye-Japonya ilişkilerinin her zaman olumlu bir seyir takip ettiğini belirterek, "Türk-Japon dostluğunu göstermek için Japonya'ya giden Ertuğrul Fırkateyni'nin yaşadığı elim kaza sonrasında Japon halkının göstermiş olduğu sıcak alaka Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin sadece resmi alanla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "2019 yılı Japonya'da 'Türk Kültür Yılı'. Bakanlığımız sırasında almış olduğumuz bir karardı. Başarılı bir şekilde o kültür yılının devam ediyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.