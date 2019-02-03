Kurtulmuş, kanaat önderleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimin önemini kabullenmek, bilmek ve gereğini yerine getirmek durumundayız. Türkiye 24 Haziran seçimlerinde geçtiğimiz sene daha önce anayasa referandumuyla sağladığı Türk siyasi hayatının en önemli reformlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etti" dedi.

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy'un kampanyasına katkı verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimin önemini kabullenmek, bilmek ve gereğini yerine getirmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye 24 Haziran seçimlerinde geçtiğimiz sene daha önce anayasaya referandumuyla sağladığı Türk siyasi hayatının en önemli reformlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etti. Artık Cumhurbaşkanının kapalı kapılar ardında seçileceği birtakım seçkin çevrelerin Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceği devirler geride kaldı. Sadece Cumhurbaşkanını seçmek değil, millet sandıktan aynı gece Cumhurbaşkanlığı yönetimin sisteminin hükümetini de çıkardı. İlk Cumhurbaşkanı olarak aramızdan birisini, bizden birisini, milletten birisini Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yaptı. İçinde yaşadığımız için belki bu reformun ne önem arz ettiğini pek bilemiyor olabiliriz. Ama tarih yazıldığı zaman Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca siyasetteki en önemli reformlarından birisinin Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi olduğu yazılacaktır. Çünkü bu aziz millet geçtiğimizde dönemlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler çekmiştir neler."