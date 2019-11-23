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Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu’nun, bir yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir, siyaset bilmemektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündemde yer alan bir CHP’linin külliyeye giderek, Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddialarına ilişkin, “Yalan yanlış bir gazetecinin haberine dayanarak, Türkiye’nin koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanının tutup da Cumhurbaşkanımızı hedef alarak buradan siyasi senaryo üretmeye kalkması ise tam bir acziyettir, tam bir siyaseten tutarsızlıktır” dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorusu üzerine, son günlerde gündemde olan bir CHP’linin külliyeye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü şeklindeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu’nun, bir yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir, siyaset bilmemektir”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündemde yer alan bir CHP’linin külliyeye giderek, Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddialarına ilişkin, “Yalan yanlış bir gazetecinin haberine dayanarak, Türkiye’nin koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanının tutup da Cumhurbaşkanımızı hedef alarak buradan siyasi senaryo üretmeye kalkması ise tam bir acziyettir, tam bir siyaseten tutarsızlıktır” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorusu üzerine, son günlerde gündemde olan bir CHP’linin külliyeye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü şeklindeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Buradaki esas meselenin, CHP içerisindeki bazı hesaplaşmaların, Cumhurbaşkanı üzerinden yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, “Biz bununla ilgili görüşlerimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da en sonunda dün İzmir’de çok net bir şekilde kendi Cumhurbaşkanlığını ortaya koyarak, bu konuyla ilgili çıkışını yaptı. Şimdi hele bugünkü gelişme, evlere şenlik bir gelişmedir. Mesele, çok açık söylüyorum ne Rahmi Turan’ın neyi açıkladığıdır, ne de Rahmi Turan’ın muhatap olarak açıkladığı Talat Atilla’dır. Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir. Kendi parti içerisindeki birtakım hizip hesaplaşmalarını Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden yürütmeye çalışanların ne kadar yanlış bir yolda olduğunu çok açık bir şekilde gördük” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı hedef alarak siyasi senaryo üretilmeye çalışılması, tam bir acizliktir”
“Ne olduğu bilinmeden, yalan yanlış bir gazetecinin haberine dayanarak, Türkiye’nin koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanının tutup da Cumhurbaşkanımızı hedef alarak buradan siyasi senaryo üretmeye kalkması ise tam bir acziyettir” diyen Kurtulmuş, “Tam bir siyaseten tutarsızlıktır. Ben açıkçası, Rahmi Turan şunu dedi, Talat Atilla bunu dedi diye üzerinde durmuyorum. Esas üzerinde konuşulması gereken, CHP’nin düşmüş olduğu bu aciz durumdur. Bu fevkalade yanlış bir durumdur. Türkiye’de biz hiçbir şekilde başka bir partinin zaafları üzerinden siyaset yapmadık, asla da yapmayız. Biz kendi gücümüzü biliriz, halkla olan irtibatımızı biliriz” şeklinde konuştu.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun bunu çıkıp da televizyon kanalından açıklaması, siyaset bilmemektir”
Kurtulmuş, CHP içerisindeki sorunların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve kendilerini ilgilendirmediği ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünün siyasetçisi değildir. Bir ömrünü Türkiye’ye adamış olan, siyasi mücadeleye adamış olan birisidir. Hayatının hiçbir döneminde de rakiplerinin zaafları üzerinden siyaset yapmamıştır. Hele böyle bir ortamda zaten adı sıkça ekipçilikle anılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işleri, ne Cumhurbaşkanımızı ilgilendirir, ne de bizi ilgilendirir. Ama tutup Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir meselede, daha ne olduğu belli olmadan, kimin hangi kaynağa dayanarak bu sözü ifade ettiği belli olmadan tutup Cumhurbaşkanımızı ilzam edecek bir suçlayıcı tavrın içerisinde hem de bir televizyon kanalı üzerinden bunu söylemesi, maalesef fevkalade büyük bir talihsizlik ve acziyettir, siyaset bilmemektir, siyasette işin ucunun nereye dayanacağını kestirememektir, bir de basiretsizliktir. Mesele Rahmi Turan ve Talat Atilla değil, mesele Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsızlığı ve basiretsizliğidir.”

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