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Kurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısında konuştu.

Kurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruz

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısında konuştu. Suriye'nin Menbiç kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Münbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil, arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz" dedi.
Trabzon'da 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu zorlukların dışarıdan gelen saldırılar sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kurtulmuş, "Ekonomi alanında zorluklarımız var. Bu zorluklar bizden kaynaklanan değil. Bu zorlukların çoğu bildiğiniz gibi dışarıdan gelen saldırılar sonucu ortaya çıkan zorluklar. Türkiye'nin çevresi bir ateş çemberi içerisinde. Suriye'yi görüyorsunuz; geçen hafta söylemiştim, oyun içinde oyun var, bir matruşka gibi. 'Münbiç' diyor, açıyorsunuz, içinden bir kutu çıkıyor, tam bitti zannederken bir kutu daha çıkıyor, 'Bu da bitti' diyorsunuz, başka bir kutu daha çıkıyor. Aynı şey İdlib için de geçerli. Türkiye olarak bizim üzerimize düşen büyük resmi görmek, büyük resmi okumaktır. Biz çok şükür büyük resmi okuyoruz. Büyük resim özetle şudur: Bir asır evvel bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanlar, koskoca Osmanlı cihan devletini paramparça hale getirenler, 30 yıl içerisinde o 3,5 milyon kilometrelik vatan sathını 780 bin kilometrekarelik bu günkü vatanımıza bir şekilde daraltarak sıkıştıranlar şimdi istiyorlar ki bu coğrafyada halklar arasına fitneler koysunlar. Sadece sınırları bölmekle kalmasınlar, insanların gönüllerini ve zihinlerini de bölsünler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i hepsini birbirine düşman kılsınlar. Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi ve diğerlerini birbirleriyle vuruştursunlar, paramparça hale getirsinler. Ne yazık ki bu oyunu sürdürüyorlar" dedi.
'KUKLACIYI İYİ BİLİYORUZ'
Menbiç'te iki gün önce lokanta yakınında meydana gelen patlamayı hatırlatan Kurtulmuş, "Münbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil, arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Selim'den bahsediyorsak, Kanuni'den bahsediyorsak bize de kuklalarla uğraşmak değil, kuklacıyı iyi tanımlamak düşer. Bizim burada bölgedeki bu dizaynı yeniden yapmak, vekâlet savaşları üzerinden, aşağı yukarı Suriye'de 7 yıldan beri sürdürdükleri bu hain, insanlık tarihinin en kirli, en karanlık, en kanlı silahlı savaşını sürdürmeye devam ediyorlar. DEAŞ'ı bunun için ortaya çıkarıyorlar. Yoksa kim bize anlatabilir ki, DEAŞ dediğiniz örgüt internet üzerinden örgütleniyor. Bir zamanlar 80 bin militanı vardı, bu kadar militanı bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir tarafından 80 bin adamı izci kampı içi toparlasanız bunun lojistik desteğini sağlayamazsınız. Kim var DEAŞ'ın arkasında, hangi zihniyet vardır? Bunların hepsini biliyoruz. DEAŞ'ın neden kurulduğunu daha iyi anlıyoruz. Adamlar bir şekilde bütün o şehirleri işgal ederek yürüdüler ve bütün dünya seyretti. DEAŞ'la mücadele konusunda herkes söz söyledi, sadece Türkiye hareket etti. Çünkü biliyor ki Türkiye bu bölgeye ait olmayan her terör örgütü, bu bölge halklarının tamamının düşmanıdır" diye konuştu.

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Kurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruzKurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruzKurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruzKurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruz

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