Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli’ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP’nin oyuna ihtiyacım yok' desin" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. Programına İnönü ilçesinden başlayan Kurtulmuş, İnönü Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan duaların ardından ilçe merkezine geçerek İnönü Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı’nın açılışına katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"CHP iki de bir de diyor ya HDP ile iş birliği yapmıyoruz, İYİ Parti ile yapıyoruz. SP iş birliği yapmadığını dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp dedi ki ‘Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP’nin oyu olmasa, Ankara’da Mahsur Yavaş kazanamayacak, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız’ Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli’ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. ‘Benim HDP’nin oyuna ihtiyacım yok’ desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı sizin önünüzü kesmek. Türkiye’de yerel seçimler sonrası yapabilirseler bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır."

'BEN DE BİR İSİM KOYAYIM; 'BENZEMEZLER' İTTİFAKI'

seçmenlere bir sözü olmadığını ancak Millet İttifakı yöneticilerini eleştirdiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Karşımızdaki ittifak neyin ittifakı? Onların görüntüleri her gün biraz daha acayip, garayip hale geliyor. Dört tane parti, CHP, HDP, İP, SP. Hepsini tanıyoruz, seçmenlerini ayırarak söylüyorum. Bu partilere oy verenlerin seçmenlerinde de Allah’ın izniyle çok sayıda oy alacağız. Hesap ortada Eskişehir Büyükşehir’de bu partilerin seçmenlerinden oy alırsak, seçimi de alıyoruz. Hesap ortada, tek tek çalıştım buraya gelmeden evvel. Kaç milyon oy almamız lazım biliyorum. CHP, HDP ve diğerlerinin seçmenlerine bir şey demiyorum, yöneticilerine diyorum. Yöneticileri Gezi Parkı eylemlerinde ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazısını yazanları gidip meydanlarda hangi CHP’li milletvekillerinin destek verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz, isimlerini bana saydırmayın, hatta genel başkanlarının meclis grup toplantısında ‘Gezi Parkı’nda özgürlük mücadelesi veren gençleri gözlerinden öpüyorum’ dediğini de hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane ortak cümleleri var ‘Tayyip Erdoğan gitsin de, nasıl giderse gitsin. AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.’ Millet bu benzemezler ittifakına sandıklarda cevabını, hem de en kuvvetli şekilde verecek. İttifaka çok isimler koyuldu, izin verirseniz ben de bir isim koyayım. Bu ittifak bir ‘benzemezler’ ittifakıdır” diye konuştu.

'18 MART, KURTULUŞ DESTANIDIR'

18 Mart’ın sadece tarihte yer alan bir olay olmadığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 Mart bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muharebesi’nde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için cephelere geçerek hareket ettiği bir büyük direnç bir büyük savaştır. 18 Mart bu anlamda milli bağımsız destanımızdır. 18 Mart aynı zamanda savaşın da bir ahlakı olduğunu cümle aleme gösterildiği bir destandır. İnsanlar sadece cephelerde ordular halinde bir birlerini öldürmek için savaşmaz. Bu milletin asil duygularının savaş meydanlarında da bir ahlaka sahip olduğunu Hatta kendisini işgale yeltenen insanlara bile hatırlayın, yaralısına su veren, yaralısını cephe gerisine taşıyabilecek kadar erdemli davranabildiğini cümle aleme gösteren büyük bir destandır."

Konuşmasının ardından AK Parti İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı’ya destek isteyen Kurtulmuş, Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı’nın açılışını yaptı.