Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim (2)

"Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda'da ortaya aynı harçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da neresi? Uçağa biniyorsunuz 24 saat. Yeni Zelanda'da iki camide katliam yaptılar, 50 tane kardeşimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan cani, sapık, sadece 1 kişi değil onun arkasında bir haçlı anlayışı var, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ile beslenen bir faşist anlayış var. Dünyanın her yerinde horluyor. Adamlar dünyanın en sakin ülkelerinden birinden mesaj veriyor. Dünyanın bir ucunda gitsen, gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Diyor ki 'nerede olursanız olun, biz siz Müslümanları yok ederiz' Hatta bu saldırıda yazdığı 20 küsur sayfalık manifesto da ne diyor; 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir, yani Asya’da. Ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onların hayatını dar eder, onları öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor, 'Bir gün geleceğiz, İstanbul’daki İslam abidelerini yıkacağız, o İslam abidelerini yıktığımız gibi Ayasofya'nın minarelerini yıkarak, Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Olur mu böyle bir şey, mümkün mü? Ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İnsanlık dışıdır. Önce şunu bilin, İstanbul dedemiz Fatih Sultan Muhammed’in fetih hakkıdır ve kıyamette Müslüman Türk’ün elinde olacaktır. Biz boğazın boğusunda dün vardık, bugün varız, yarında var olmaya devam edeceğiz. Haçlılar da var olmaya devam edecekler, biz haçlılara karşı iman dolu göğsümüzle bütün gücümüzle durmayı da bilen bir milletiz. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin."

'KILIÇDAROĞLU’NU DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda terör saldırısına ilişkin açıklamalarını dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, bu sırada kalabalıktan yükselen tepkiye izin vermeyip susturdu. Gerekli cevabın sandıkta verileceğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayla birlikte asla siyasete malzeme olması için değil ama dinlediğimde tüylerim diken diken olduğu için anlatıyorum. Bu olay oluyor, hemen arkasından Kılıçdaroğlu konuşuyor. Kılıçdaroğlu, (kalabalıktan tepki) şimdi Tepebaşılılar bir anlaşalım, bizim ahlakımızda yuh yok, yuhları ne yapıyoruz biriktiriyoruz, sandıklarda kocaman bir cevap olarak veriyoruz. Önce Kılıçdaroğlu kınıyor. İki gün önce ilk duyduğumda dostça söylüyorum, bunu düzeltin eğer yanlış anlıyorsak düzeltin, bugüne kadar cevap gelmedi. Önce kınıyor bu katliamı eyvallah, arkasından diyor ki ‘İslam ülkelerinden kaynaklanan terör’ bunu Eskişehir kabul eder mi? Önce şunu söyleyeyim İslam ülkelerinde var olan terör, sayın Kılıçdaroğlu şunlara cevap versin. Müslümanlardan ya da aziz İsmail dininden kaynaklanmıyor, eğer Amerikalıların, Rusların Afganistan’ı işgali olmasa bugün El-Kaide diye bir terör örgütü olmazdı. DEAŞ’a kim silah verdi? DEAŞ’ı oraya kim getirdi? PYD’yi, YPG’yi kim besledi, büyüttü? Daha önceki dönemlerde Asala’ya kim yol verdi? Terör örgütlerini İslam dünyasının başına bela eden emperyalist senaryolardır, emperyalist ülkelerdir. Afrika’da adamın elinde içecek yarım bardak suyu yok, yarım lokma ekmeği yok ama elinde 100 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bu silahı, nerede üretilmiştir? Hangi Müslüman’ın vicdanı ve imanı üretmiştir? Diyebilirsin ki ‘aralarında Müslümanlar var?' Aralarında Müslümanlar olabilir de biz şimdi orada bir Hıristiyan var diye Hıristiyan terörü mü var diyeceğiz? Arakan'da ki Müslümanları katledenler Budistlerdir diye Budist terörü mü diyeceğim? Böylesine çarpık bir zihniyet olamaz. Ne demek Müslüman dünyasından kaynaklanan terör? Terör emperyalist güçlerden, onların oyunlarından ve onların hilelerinden kaynaklanıyor. Buna alet ettikleri, oradan ya da buradan insanlar olabilir. Dolayısıyla Eskişehir Kılıçdaroğlu’nun bu anlamsız çıkışına, cevabı çok güçlü bir şekilde verecektir."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açık hava toplantısının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği otele geçti.

