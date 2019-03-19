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Kurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu var

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefeti eleştirerek, "Bu memlekette millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen ve millete şaşı bakan ve milleti adam etmek isteyen bir siyaset güruhu var" dedi.

Kurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu var

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefeti eleştirerek, "Bu memlekette millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen ve millete şaşı bakan ve milleti adam etmek isteyen bir siyaset güruhu var" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldi. Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nin açılışını yapan Kurtulmuş daha sonra partisinin ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Burada muhalefet partilerini eleştiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Hep milletle ve devletin iç içe olduğu, etle tırnak gibi olduğu, bütünleştiği bir Türkiye'yi kurmak; bizim siyasi çizgimizin özeti budur. Ama ne yazık ki bu memlekette bir de millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen ve millete şaşı bakan ve milleti adam etmek isteyen bir siyaset güruhu var. Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır. Bana biri anlatabilir mi; rahmetli Menderes'in ne suçu vardı? 10 sene gece gündüz çalıştı, memleketi iki kat, üç kat ileriye götürdü. Sen misin götüren. Maalesef darağaçlarında şehit ettiler. Rahmetli Özal'ın ne suçu vardı? Rahmetli Özal'a Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Çankaya Köşkü'nü dar ettiler. Rahmetli Erbakan'ın ne suçu vardı? Tam Türkiye 97'lerde yeniden yükselişe geçerken Türkiye'nin ayağına çelmeyi taktılar."
Numan Kurtulmuş'a ziyaretlerinde partisinin bölge milletvekilleri ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş eşlik etti.

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Kurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu varKurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu varKurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu varKurtulmuş: Millete tepeden bakan siyaset güruhu var

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