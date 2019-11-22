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Kurtulmuş: “NATO’nun dünyayı silahlandırdığı yetmedi, uzaya da hakim olmaya çalışacakmış”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’da düzenlenen “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konulu konferansa katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’da düzenlenen “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konulu konferansa katıldı. Kurtulmuş, NATO’nun uzay kuvvetleri hakkında ise “Yani dünyayı silahlandırdıkları yetmediği gibi, bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Ordu’da, “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konulu konferansa katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşma yapan Kurtulmuş, gençlere siyaset hakkında çeşitli önerilerde bulundu. Türkiye’nin gün geçtikçe geliştiğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olduğuna değinen Kurtulmuş, bu kapsamda çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirti.
Kurtulmuş, “Dün haberlerde bir haber vardı, NATO yeni bir karar aldı. Dedi ki NATO; bundan sonra NATO’nun uzay kuvvetleri de olacak. Yani beyler dünyayı silahlandırdıkları yetmediği gibi, bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar. Şu anda uzayda sadece yörüngesinde dolaşan binlerce uydu var. Hani çevre kirliliği diyoruz ya televizyonlarda görüyorsunuz. Plastikler ve çöpler dünyayı kötü kullandığımız için denizler zehir haline geldi artık. Ama bir düşünün önümüzdeki on yıllarda Allah muhafaza uzaydaki bu uyduların yörüngesinden çıkmaya başlaması ile birlikte uzay bir çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7 buçuk milyar insana yeryüzünü ve kainatı emrine amale kıldı. Emanete sağlam sahip çıkmak, dünyaya ve evrene sağlam sahip çıkmak demektir" diye konuştu.
Toplantıya AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, partililer ve gençler katıldı.

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