Kurtulmuş: ”PKK VE PYD ile mücadele ettiğimiz için S400’leri istemiyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Amerika diyor ki, S400’leri alamazsın. Patriotları vermem diyor. Niye vermez çünkü dilinin altında bir bakla var, onu söyleyemiyor. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için ben sana veremiyorum diyemiyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Plevne Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Yoğun bir kalabalık eşliğinde konuşan Kurtulmuş, konuşmasında ilk olarak 31 Mart seçimlerinin değinen Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın öneminden de bahsetti. CHP’nin HDP ile iş birliği yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’nin sanayi, teknoloji bilimde ve her alanda ileriye gitmesi için sürekli çalıştıklarını aktardı.

“PKK VE PYD ile mücadele ettiğimiz için S400’leri vermek istemiyorlar”

Kurtulmuş, “Amerika diyor ki, S400’leri alamazsın. Olayın öncesi var. Türkiye olarak hatırlayın, Kilis bombalanıyor, sınır kentlerimiz bombalanıyor. Sınır dışından atılan füzelerle Türkiye bombalanıyor. Benim kendimi korumam lazım. Patriotları vermem diyor. Niye vermez çünkü dilinin altında bir bakla var, onu söyleyemiyor. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için ben sana veremiyorum diyemiyor. Senato diyor bir şey diyor patriotları veremiyor. Peki o zaman ben Rusya’dan alayım, kendi savunma ihtiyacımı karşılayayım. Ruslardan da alamazsın, ambargo koyarım diyor. Kusura bakma sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Biz de sizin bu blöfleriniz ile kendimize yön vermeyiz. Şu istikrar devam etsin Türkiye’nin bu gidişatı devam etsin, Allah’ın izniyle bu Türkiye ele güne muhtaç olmadan kendi savunma sistemlerini de kuracak, milli olarak da bunları üretecektir” dedi.

31 Mart seçimlerinin önemine değinen Kurtulmuş, “Belediye başkanları seçmek kadar önemli bir karar daha veriyoruz. Türkiye, büyük ve güçlü olma istikametinde yoluna devam edecek mi? Allah’ın izniyle bu millet Allah’ın izni ile aynı zamanda bu kararı da verecek. Kararımız şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.