KURTULMUŞ: RANT ÜRETEN DEĞİL, DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLERİ ORTAYA KOYMAK GEREK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin(TDBB), 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. "Başarılı bir yerel yönetim perspektifi için şehirlerimizi halkla birlikte yönetmek mecburiyetindeyiz" diyen Kurtulmuş, "Rant üreten değil, değer üreten şehirleri ortaya koymak, bölgecilik ve hemşericilik hastalığından ya da kısıtlarından kurtulmak gerek" ifadelerini kullandı. Bayrampaşa'da bir otelde yapılan toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagavuz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden 200'e yakın Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ve Yerel Yönetim Kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptı. Ardından önceki yönetimde görev yapan kişilere plaket verildi. "TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK TDBB'NİN EN ÖNEMLİ HUSUSİYETLERİNDEN BİRİSİDİR"

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Dünyanın içinde bulunduğumuz bu şartları içerisinde uluslararası diplomasi kadar ulusal diplomasi de önemli bir hale gelmiştir. Ulusal diplomasi içerisinde de şehir diplomasisi diyebileceğimiz yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Belediyeler arasında ortak faaliyetler, bakış açısı, dayanışmayı sağlayacak bu tür iş birliği hareketlerinin yerel yönetimlerdeki diplomasi faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a mahkeme kararıyla başkan adayı oluyor Resmi açılışı yarın yapılacak Çamlıca Camii havadan böyle fotoğraflandı

Kurtulmuş, "Son yıllarda maalesef bizim coğrafyamızda yoğunlaşan savaşların, bir bir ortadan kaldırmaya başladığı yıkımlar halinde, günümüz dünyasından silerek tarihin raflarına kaldırdığı, mirasımızı yeniden üretmek mecburiyetindeyiz. Örnek olarak Suriye'nin kentlerini görebiliriz. Canım Şam ya da Halep kenti, dünyanın yaşayan bir müzesi olarak görülen bu kentlerin, bugün maalesef nasıl ortadan kalktığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla TDBB'nin önemli vazifelerinden birisi de ortadan kaldırılmaya çalışılan tarihi ve kültürel mirası, korumak, yeniden üretmek, güçlendirmek ve sonraki nesillere bunları aktarabilmektir" diye konuştu. "HIZLI ŞEHİRLEŞME KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN GIDA GÜVENLİĞİ SORUNU"

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'inden fazlası 1 milyonu aşkın şehirlerde yaşıyor. Bu trendler böyle devam ederse, bu yüzyılın sonuna gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 80'i şehirlerde yaşayacak. Bu karşımıza birkaç tane temel sorun çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınmadır. Temiz bir çevreden, temiz bir sudan, gelir dağılımı adaletinin sağlanmasına kadar. Ortak barış ve huzur içinde yaşama imkanlarına kadar çok farklı alanlarda yeni perspektiflerin geliştirilmesinin zorunlu olduğu bir dünyaya giriyoruz. Dünyanın küresel olarak karışılacağı en önemli sorunlardan birisi de, bu hızlı şehirleşme karşısında ortaya çıkan gıda güvenliği ile ilgili sorundur. Dünyada çok az sayıda insan, kırsal alanlardaki tarımla ilgilenecek ve ne yazık ki gıda alanında da dünyada belki bir elin parmakları kadar küresel kartel hakim olarak bütün insanların beslenmesine muhtaç olduğu şirketler ortaya çıkacak. Dolayısıyla gıda güvenliği konusu da sürdürülebilir bir kalkınmanın bir parçası olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır."