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Kurtulmuş, Sakarya’da Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçim yerel seçim olmasına rağmen bundan sonra milletimizin gideceği istikameti göstermesi bakımından önemlidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçim yerel seçim olmasına rağmen bundan sonra milletimizin gideceği istikameti göstermesi bakımından önemlidir. 24 Haziran seçimlerinde ortaya koyulan irade devam ediyor mu etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkem Yüce’nin Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bu seçim niye önemli birçok nokta var ama ben ikisini söylemek istiyorum. Türkiye 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Türkiye’de bu yönetim sistemine geçiş laf olsun diye değil, eski sistemden canımız sıkıldı diye değil, bir zaruriyet olduğu için geçildi. Türkiye’de her cumhurbaşkanlığı seçimi büyük bir olay olur, her cumhurbaşkanlığı seçiminde ali cengiz oyunlarıyla kapalı odaklar cumhurbaşkanını belirler parlamentoda da oylar geçerlerdi. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin dediği olmaz, milletin tercihlerine itibar edilmezdi. Her cumhurbaşkanlığı seçimi büyük olaylar oldu. Onun için milletin iradesiyle cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildi hayırlı uğurlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan’da ilk sistemin seçilmiş ilk başkanı olarak cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bu seçim yerel seçim olmasına rağmen bundan sonra milletimizin gideceği istikameti göstermesi bakımından önemlidir. 24 Haziran seçimlerinde ortaya koyulan irade devam ediyor mu etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

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