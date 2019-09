Kurtulmuş: Siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır

AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş ise, efeler diyarı Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Her siyasi fikrin, her medeniyet iddiasının, her büyük toplumsal hareketin bazı temel özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ahlaktan kastımız sadece bireysel ahlak değil, sistem ahlakıdır. Temel bir iddiası olmayanın, toplumlarına söyleyecek bir sözü olmaz. Günlük faaliyetler arasında, devinimler içerisinde debelenir durur ve maalesef bir sonuç elde edemez. Dolayısıyla öncelikle olarak her birimizin temel iddiaları olması lazım. Bizim bugünün Türkiye’sinin şartlarında, geçmiş ve geleceği birleştirdiğimiz zaman 5 tane temel iddiamıza mutlaka sahip olmamız lazım" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, temel iddialarının en başında Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için mücadele etmek olduğunu kaydetti. İkinci iddialarının güçlü bir demokrasinin olması olduğunu, diğer 3 temel iddialarının ise toplumsal istikrar, devlet ve millet kaynaşması olması; güçlü ve etkili bir dış politikaya sahip olmak ve millet varlığına sahip çıkma, içeride birlik ve dışarıda dostlarla ittifak içinde olunması olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şöyle konuştu: