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Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na 'engelliyorlar' yanıtı: Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp...

19.01.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Halkımızın metroyla buluşmasını engelliyorlar" açıklamalarına, "İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp, İstanbul'a hizmet etsin." karşılığını verdi.

Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na 'engelliyorlar' yanıtı: Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı ve metrobüs araçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkımızın metroyla buluşmasını engelliyorlar, arkadaşlarıma söyleyeceğim üst geçitlere, duraklara yazsınlar" ifadelerini kullanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, İmamoğlu'nun metro çıkışına cevap vermişti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da İmamoğlu'na yanıt olarak, "Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp, İstanbul'a hizmet etsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

"HALK, 'YİNE DÜZELTİRSE ERDOĞAN DÜZELTİR' DİYOR"

"Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığa rağmen 'Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir' diyor. Dünyada 3. Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de var olmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta Doğu'nun barışıdır. Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu "Bugüne kadar yapmadım ama artık afişe edeceğim" diyerek duyurdu! Metro çıkışı...

FİLİSTİN MESELESİ

İsrail, iddia ettiği sınırların büyük çoğunluğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

"DEMOKRASİNİN KATLEDİLMESİNE SESSİZ KALAMAZDIK"

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler. Mısır'da demokrasi olması tek arzumuz. Biz orada demokrasinin katledilmesine sessiz kalamazdık. Demokrasi dışında hiçbir yola inanmadık. Mısır'dan da beklentimiz bu.

İMAMOĞLU'NA "ENGELLENİYORUZ" YANITI

Bunun cevabını İBB Grup Başkanvekilimiz, İstanbul İl Başkanımız çeşitli vesilelerle veriyorlar. Sayın İmamoğlu'nun muhatabı bizim bu arkadaşlarımızdır. İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp, İstanbul'a hizmet etsin. İstanbul halkı temel ihtiyaçları konusunda ne kadar geriye doğru gittiğini görüyor."

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Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş

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