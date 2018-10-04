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Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

'KÖK SALMALARINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ' AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar'a gitmeden önce, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yaptı.

'KÖK SALMALARINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar'a gitmeden önce, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bazı temel meseleler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin bütün şehirlerinin huzurlu hale gelmesidir; barışın ve huzurun her tarafa hakim olmasıdır. Vatandaşlar arasında ayrım yapılmadan, her birinin aynı ülkenin ve aynı memleketin çocukları, aynı coğrafyanın insanları, aynı milletin fertleri olarak bir şekilde kendi çocuklarıyla rahat ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri için bir ülke haline getirmeye gayret ediyoruz. Maalesef bunun tam tersini düşünenler de var. Farklı terör örgütlerini kullanarak, milletimizi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz; tek millet ve tek yumruk olmak. Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i bu memlekette hangi etnik kökende insanlar varsa, hangi mezhepte insanlar varsa hepsinin aynı ülkenin çocukları olduğu bilinciyle bu yaşadığımız coğrafyaya, topraklarımıza sahip çıkmak, kendimize ve geleceğimize sahip çıkmak durumundayız. Bunun için de vatandaşlar arasında birliğin, bütünlüğün sağlanması, vatandaşlarla devlet arasına birtakım terör örgütlerinin girilmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu anlamda devletimiz ve hükümetimiz, nasıl terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyorsa aynı şekilde vatandaşlarımızın teröre bulaşmayan çok büyük bir kitlemiz, vatandaşlarımızın hepsine merhametli bir şekilde devlet ana, devlet baba şefkatiyle yardımlaşmak durumundadır. Hep beraber olacağız, birlik içerisinde olacağız. Orta Doğu’yu bir cehennem çukuruna çalışan emperyalist grupların parçası olan terör örgütlerine asla müsamaha etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin arasında yeşermesine, kök salmasına asla müsamaha etmeyeceğiz. Bu Kürt'ün de Türk'ün de en önemli meselesidir. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak her birimizin, diğerine karşı sorumluluğu var" dedi.

'KUR OPERASYONLARINA MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERDİ'

Türkiye'nin önünde birtakım sorunlar olduğunu kaydeden AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi de özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminden, 24 Haziran seçiminden sonra planlı ve kasıtlı olarak gündeme getirilen kur manipülasyonu üzerinden Türkiye ekonomisini çökertmek için girişimler olmuştur. Buna karşı da çok şükür; milletimiz fevkalade uyanık, fevkalade dikkatli davrandı. Hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla anı anına ekonomik gelişmeleri takip ederek, ekonomiye olan saldırılara karşı göğüs geriyor ve saldırıları bir şekilde durdurmaya gayret ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada Allah'a şükür, o saldırıların en şiddetli dönemi geride kalmıştır. Birlik, beraberlik içerisinde milletimiz bu kur operasyonlarına gerekli cevabı vermiştir. Hükümet olarak gerekli tedbirler alınmıştır. Amacımız, tezgahı önlemek ve Türkiye'nin üretim ekonomisinin gücünü azaltmamak, Türkiye'nin her yerindeki üretim gücünü mümkün olduğu kadar koruyabilmektir. Daha önce yaşadığımız krizlerdeki tecrübelerimiz bunu söylüyor. Türkiye, geçen sene 7,4 büyüdü. Bu sene belki 4- 4,5 seviyelerinde büyüyecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye tüm bu saldırılara ve tehditlere karşı büyümesini sürdürecek olan bir ülkedir. Büyümeye devam edeceğiz. Milletimizin ekonomik sıkıntılarını aşmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanında birtakım çevrelerin fırsatçılık yaptığını görüyoruz. Kim, 'Fırsat bu fırsat' deyip karını arttırmak için stokçuluk ya da fırsatçılık yaparak satış fiyatında artış yaparsa bunun üzerine gideceğimizi ve hesabını soracağımızı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere devletin tüm yetkilileri ifade etti."

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