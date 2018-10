Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (2)

'KÖK SALMALARINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar'a gitmeden önce, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bazı temel meseleler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin bütün şehirlerinin huzurlu hale gelmesidir; barışın ve huzurun her tarafa hakim olmasıdır. Vatandaşlar arasında ayrım yapılmadan, her birinin aynı ülkenin ve aynı memleketin çocukları, aynı coğrafyanın insanları, aynı milletin fertleri olarak bir şekilde kendi çocuklarıyla rahat ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri için bir ülke haline getirmeye gayret ediyoruz. Maalesef bunun tam tersini düşünenler de var. Farklı terör örgütlerini kullanarak, milletimizi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz; tek millet ve tek yumruk olmak. Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i bu memlekette hangi etnik kökende insanlar varsa, hangi mezhepte insanlar varsa hepsinin aynı ülkenin çocukları olduğu bilinciyle bu yaşadığımız coğrafyaya, topraklarımıza sahip çıkmak, kendimize ve geleceğimize sahip çıkmak durumundayız. Bunun için de vatandaşlar arasında birliğin, bütünlüğün sağlanması, vatandaşlarla devlet arasına birtakım terör örgütlerinin girilmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu anlamda devletimiz ve hükümetimiz, nasıl terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyorsa aynı şekilde vatandaşlarımızın teröre bulaşmayan çok büyük bir kitlemiz, vatandaşlarımızın hepsine merhametli bir şekilde devlet ana, devlet baba şefkatiyle yardımlaşmak durumundadır. Hep beraber olacağız, birlik içerisinde olacağız. Orta Doğu’yu bir cehennem çukuruna çalışan emperyalist grupların parçası olan terör örgütlerine asla müsamaha etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin arasında yeşermesine, kök salmasına asla müsamaha etmeyeceğiz. Bu Kürt'ün de Türk'ün de en önemli meselesidir. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak her birimizin, diğerine karşı sorumluluğu var" dedi.