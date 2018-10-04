Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (3)

KIRKPINAR'DAN GÜRPINAR'A YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ

Van'ın Gürpınar ilçesi, bu yıl ilk kez yağlı güreş festivaline ev sahipliği yaptı. Gürpınar Kaymakamlığı ve belediyenin organizasyonuyla düzenlenen yağlı güreş festivailnde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,yapılan organizasyonla batı ile doğu arasında kardeşlik köprüsünün kurulduğunu söyledi.

Festival, Gürpınar ilçesinin Başbulak meydanınnda yapıldı. Festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğulu, Van Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı davetiller ile Antalya, Balıkesir ve Edirne’den gelen 16 başpehlivan katıldı. Meydana gelen Gürpınarlı gençler, 6 kategoride düzenlenen yağlı güreş festivaline katıldı. Oldukçe çekişmeli geçen yağlı gürel festivalinde dereceye giren güreşçilere, ödüller verildi.

Gençlerin ardından, Edirne, Antalya ve Balıkesir’den gelen 16 başpehlivan meydana çıktı. Birbirleriyle güreşen başpehlivanların güreşini, yüzlerce kişi büyük bir ilgiyle izledi.

Yağlı Güneş Festivali'nde AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından, Türk bayraklı pano ve Edirne’nin yağlı güreş mumu verildi.

Festivalde konuşan Kurtulmuş, Kırkpınar’dan Gürpınar’a sloganıyla bu yıl 657’incisi Gürpınar ilçesinde yapılan yağlı güreş festivali ile ülkenin batısı ile doğusu arasında gönül köprüsü kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu organizasyonun önünüzdeki yıllar geleneksel hale getirilerek devam etmesini temenni ediyorum.Bu sadece Gürpınar için değil, bu festivalin bütün Türkiye ve dünya için bir kardeşlik, barış ve dostluk festivali olmasını temenni ediyorum. Bu örnek çalışması nedeniyle Kaymakamıımza da teşekkür ediyorum. İsim son derece güzel. ‘Kırkpınar’dan Günpınar’a’. Kırkpınar ağaları ve başpehlivanları da burada. Bu festivale gelen gençlerimiz de inşallah önümüzdeki yıllarda onların arasında da başpehlivanlar çıkacak. Güzel bir organizaslyon. Dağlarında, ovalarında esenliğin, barışın hakim olduğu bir Türkiye’yi göstermesi bakımından da fevkalede anlamlı bir organizasyon. Anodulu coğrafyası dediğimiz bu coğrafya,adı üstünde ‘Anadolu’ bir ana gibi gelen herkesi kucaklayan, saran bir coğrafyadır. Bu coğrafya tarih boyunca büyük mediniyetlere evsahipliği yapmış, Büyük islam medeniyletleri, Anadolu Selçuklularının, Osmanlıların burada kurmuş oldukları büyük medeniyetlerle de dünyanın her yerinde gelip huzur bulduğu bir coğrafya olmuş. İspanya’da Yahudilerin, Irak’tan Saddam Hüseyin ve son olarak Suriye’de rejemin zulmünden kaçanlara evsahipliği yapmış bir coğrafya. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hep beraber dünyınan dört bir tarafından gelen insanlara kucak açmış bir ülkeyiz. 3,5 milyon Suriyeli’ye kucak açan bir milletiz. Allah bu milletten razı olsun. Gönlü Anadolu kadar zengin olan bir millete sahibiz. Bu millet, hiçbir ırkı bir diğerinden ayırmamıştır. Bu cografyanın insanları, bu falanca dinden, bu falance mezhepden diyerek hiç birisini ayrıştırmamış, hiç birisini ötekileştirmemiştir. Bu aziz millet Edirne’den Van’a kadar bütün Anadolu coğraflasında bu hassasiyeini bugün de kuruyor."

KIRKPINAR DA BİZİM, GÜRPINAR’DA BİZİM

Kurtulmuş, bu coğrafyanın kardeşlik, birlik ve huzur olduğunu da belirterek,"Ama ne yazik ki, ülkemizde, Suriye ve Irak’ta bir oyun oynanıyor. Kirli bir oyun oynanıyor. Kürtleri sevmediği kadar, Türkleri de hiç sevmeyen bazı emperyalist güçler, bizim aramızdaki etnik farklılardan dolayı , meshep farklılıklarından dolayı Ortodoğu’yu bir kan gölüne, bir cehennem çukuruna çevinmeye çalışıyor. Şehirler tarumar ediliyor, kentler ortadan kaldırılıyor, insanlar birbirlerine düşman ediliyor. Terör örgütleri bu silahları, bu destekleri nerden alıyor? Bu güzel dağları, bu şehirleri niye tarumar ediyor? Bu sorunun cevabı son derece açık. Bu sorunun cevabı, bu terör örgütleri onların maşası olarak hareket ediyor ve maalesef bu coğrafyanın insanlarına kan kusturuyor. İşte bu anlamlı organizasyon, emperyalist güçlere somut bir cevaptır.Kırkpınar’da bizim, Gürpınar’da bizimdir. Bu meydandaki dua da, Kırkpınar’daki dua da bizimdir. Bütün bu halkların dilleri ve renkleri bizimdir. Kim bunun aksine bir şey söylüyorsa, bu coğrafya halklarının tamamının düşmanıdır. Onun için birlik, dirlik içinde olacağız, güzellikler içerisinde olacağız. Bu güzelik ocğrafya, bir takım kan ve gözyaşı hikayeleriyle değil, halaylarla, türkülerle,sevinçlerle, düğünlerle kutlayacağız. Buradaki çocuklarımız, sporla, kültürle, sanatla, bilimle uğraşacaklar ve dünyanın en iyi insanları olacaklar. Bu çocukların medenileşmesi, eğitim görmesini istemeyenler, bu bölgenin insanlarını eğitimsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlara verilecek en güzel cevap barış ve kardeşliktir" diye konuştu.

DOĞU- BATI ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURDUK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, Kırkpanar’dan Gürpınar’a sloganıyla ülkenin batısı ile doğusu arasında bir kadeşlik köprüsü kurmak için böyle bir festival düzenlendiklerini söyledi. Kafaoğlu, "Bu festivalin projesini bize getiren Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı'ya teşekkür ediyoruz. Ana sporumuz olan yağlı güreş festivaline ilk kez evsahipliği yapan Gürpınarlı kardeşlerimiz ile ülkenin batısı arasında köprü kurmak çok önemli bir organizyondur. Buraya 16 başpehlivanımız geldi. Buradaki çocuklarımız ilk kez yağlı güreşle tanıştı. İnşallah ileriki yıllarda, bu bölgeden de başpehlivanlar çıkar" dedi.