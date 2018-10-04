HABER

Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

KURTULMUŞ, VAN'DAKİ STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)

KURTULMUŞ, VAN'DAKİ STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Buradan AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kurtulmuş, partisinin ilçe başkanları toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Kurtulmuş, Van Devlet Tiyatroları salonunda düzenlenen AK Parti Van İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.
Kurtulmuş, son olarak bir otelde kentteki Sivil Toplum Örgütü Temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI

Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştüBatman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.