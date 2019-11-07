Kurtulmuş: Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç içerisinde iplerin en gergin olduğu zamanlarda bile asla diplomasiyi ihmal etmedik. Bu görüşmede de Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak ve Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için inşallah teyit alacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışı için Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin geldiği noktanın fevkalade önemli olduğunu vurguladı. En baştan itibaren ilan edilen pozisyonu sahada da göstererek, adımlarımızı atmaya devam edildiğini bildiren Kurtulmuş, "Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan ülkedir. Hatta hiçbir ülkenin bir damla petrolünde de gözü olmayan bir ülkeyiz. Bizim amacımız çok açık ve netti. 4 temel amaçla bu Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, önderliği, cesareti ve kararlığıyla belli bir noktaya gelindi. Mehmetçiğimizin kahramanlığı, ordumuzun dirayetiyle de güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi bundan sonra Amerika ve Ruslarla masada varılan anlaşmanın inşallah sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz. Sadece efendim 'bunlar çekildiler, çekiliyorlar' demek yetmez. Bütün bu terör gruplarının Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla temizlenmesi Türkiye'nin hedefidir. Ayrıca oradan Türkiye'ye karşı yapılacak olan saldırıların artık ne olursa olsun bitirilmesini arzu ediyoruz. O bölgenin güvenli bir bölge haline getirilerek 2 milyona yakın Türkiye'de yaşayan Suriyelinin oraya kendi memleketlerine dönmelerini temin etmeye gayet ediyoruz. En nihayetinde zaten emperyalizmin bir projesi olan Orta Doğu'nun daha fazla dağılması, parçalanmasına mani olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.