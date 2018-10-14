Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)

KURTULMUŞ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
AK Parti İl Teşkilatı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 04 Ekim'de, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir süre kalan Kurtulmuş, daha sonra şehidin ailesiyle fotoğraf çektirdi.
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