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Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

KURTULMUŞ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ AK Parti İl Teşkilatı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 04 Ekim'de, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)

KURTULMUŞ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
AK Parti İl Teşkilatı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 04 Ekim'de, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir süre kalan Kurtulmuş, daha sonra şehidin ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya borç aldıktan sonra ha IMF'YE almışsınız ha Amerikadan. Ne farkeder. Ülke tarihinde hiç olmadığı kadar borçlu değilmiyiz. Buna ilaveten 75 senede yaptığımız tüm devlet fabrikalarını, arazilerini sattınız. Ne oldu bunca para. Neden benim halkım hâlâ ayda 200 euro'ya çalışıyor.
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