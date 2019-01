Kurtulmuş: Türkiye, bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD askerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. 'Biz Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, Türkler tarafından öldürülmesine mani olmak istiyoruz' dediler. Bir kere haddini bil. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim kardeşimizdir, komşumuzdur, bir parçamızdır. Kürtlerin korunmasından kasıt, Kürtlere karşı silahlandırdığınız, bölgedeki halka hayatı dar eden PKK/PYD/YPG denen terör örgütüyse, Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına ve fitne çıkarmasına müsaade etmeyecek" dedi. Ak Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Burdur İl, İlçe ve Belde Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, "Gün safları sıklaştırma günüdür. Gün aramızda varsa birtakım farklılıklar, onları bütünleştirme günüdür. Türkiye dediğimiz bu coğrafya atalardan aldığımız mirasla birlikte çok şükür bugün yeniden ayağa kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye dünyanın göz bebeği ülkelerinden birisi haline gelmiştir" dedi.' BU COĞRAFYANIN KİLİT TAŞI TÜRKİYE' Numan Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz coğrafya, Ortadoğu coğrafyası, Balkanlar ve Kafkaslar dünya devletlerinin at koşturduğu, kendi hesaplarını bir şekilde gerçekleştirmek için bölge halklarına, bu bölgeyi zindan haline getirdiği bir hal almıştır. İşte Ortadoğu'yu görüyorsunuz. Suriye paramparça bir hale geldi. Irak, Yemen, Libya parçalandı. Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Sünniler, Şiiler, hepsi büyük bir sıkıntının içerisinde. Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye. Türkiye ayakta olursa, Türkiye güçlü olursa bu coğrafyanın halkları da mutlu, mesut, müreffeh şekilde yaşar. Türkiye yeniden büyük bir ülke haline gelirse, bu coğrafyada hakkaniyet ve adalet yeniden tesis edilir. Bu coğrafyada insanlar hangi etnik kökenden olursa olsun başları dik, geleceğe ümitle bakar hale gelir. İşte sadece Türkiye'nin değil, sadece bu coğrafyanın değil mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye'dir" diye konuştu. 'DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ' Ak Parti'nin güçlü olmak zorunda olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Ortadoğu'da oynanan oyunları görüyorsunuz. İsterler ki Türkiye 25 milyon dolar için el avuç açan bir ülke olsun IMF'nin karşısında. İsterler ki Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunlara seyirci kalsın. İsterler ki Türkiye dünya egemenlerinin 'şurada dur' dediği yerde duran bir emir kulu olsun. Hayır öyle olmayacak. Biz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları olan bir millet olarak, dünya mazlumlarının ümit bağladığı bir ülke olarak güçlü olacağız, büyük olacağız. Daha da güçlü olacağız." 'BİR KERE HADDİNİ BİL' Ortadoğu'nun teröristler için cennet haline getirildiğini vurgulayan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Kim bu DAEŞ? 80 bin militanı oldu bir anda. 80 bin militanı bir şekilde organize ettiler ve ellerine dünyanın en pahalı silahlarını verdiler. Bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından Musul'a kadar gittiler. Takır takır şehirleri aldılar. Arkasındaki akılların kim olduğunu biliyoruz. Arkasında kimin lojistik destekleri, kimlerin silah, kimlerin istihbarat destekleri olduğunu biliyoruz. PYD/YPG bilir miydiniz böyle bir isim? Bilmezdiniz. PYD/YPG'yi ortaya çıkaranlar, bunlara silah verenler şimdi yüksek perdeden Türkiye'ye bir şeyler söylemeye çalışıyor. Son birkaç gündür fark ediyorsunuz. Diyor ki Amerika Başkanı, 'Biz Suriye'den çıkacağız.' Arkasından Pentagon diyor ki 'Hop nasıl çıkıyorsun.' Bunun üzerine Amerikan Başkanı sözünü geri alıyor. Sonra ulusal güvenlik danışmanı, dışişleri bakanı konuşmaya başladı. En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. 'Biz Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, Türkler tarafından öldürülmesine mani olmak istiyoruz' dediler. Bir kere haddini bil. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim kardeşimizdir, komşumuzdur, bir parçamızdır. Bu coğrafyadaki Kürtleri korumak istiyorsan Irak'taki Kürt kardeşlerimizin de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin de İran'daki Kürt kardeşlerimizin de hepsinin koruyucusu, kollayıcısı, yol arkadaşı bu aziz millettir, Türk milletidir. Bundan hiç endişe etmesinler. Ancak dilinizin altındaki bakla başka bir şeyi ifade ediyorsa orada biraz durun. Kürtlerin korunmasından kasıt, Kürtlere karşı silahlandırdığınız, bölgedeki halka hayatı dar eden PKK/PYD/YPG denen terör örgütüyse, Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına ve fitne çıkarmasına müsaade etmeyecek." Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu oyunların bozulması için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye olmasaydı bu oyunun şimdiye kadar başka noktalara geleceğini de söyledi. ADAYLAR TANITILDI Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş, başta Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt olmak üzere ilçe belediye başkan adayları Ağlasun'da Ali Ulusoy, Altınyayla'da Ahmet Serttaş, Bucak'ta Emrullah Ünal, Çavdır'da Mustafa Uysal, Çeltikçi'de Rıza Yanar, Gölhisar'da İbrahim Sertbaş, Kemer'de İsmail Özay, Karamanlı'da Fatih Selimoğlu, Tefenni'de Süleyman Başer, Yeşilova'da İsmail Kavla, Bucak Kocaaliler beldesinde İsmail Durmaz (mevcut), Bucak Kızılkaya beldesinde Canan Atasoy (mevcut), Çavdır Söğüt beldesinde Salih Yavuz (mevcut) ve Gölhisar Yusufça'da Bayram Gülmez'i sahneye davet ederek, tanıttı.