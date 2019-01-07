Kurtulmuş: Türkiye, bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek (2)

'İNSANLARI KAZANMAYI, GÖNÜLLERİNİ KAZANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantının ardından öğretmenevinde düzenlenen il ve merkez ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeğine katıldı. Yemekte AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt ve çok sayıda partili de yer aldı.

Yemekte konuşan AK Parti'li Kurtulmuş, "Millet, Tayyip Erdoğan'a güveniyor, yapmış olduğu mücadeleyi değerli buluyor ve takdir ediyor. Millet, Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını, gelişmesini takip ediyor. Gerçekten bundan son derece büyük bir memnunluk duyuyor. Tabi ki hizmette sınır yok. Daha iyi, daha büyük hizmetler de bekliyor. Dolayısıyla bir taraftan vermeye devam ederken, bir taraftan da esas işimiz olan insanları kazanmayı, gönüllerini kazanmayı sürdüreceğiz. İnsanların gönlünü kazanamazsanız oyunu almanız mümkün değildir" dedi.

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