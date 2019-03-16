Kurtulmuş: Türkiye düşmanlığının geldiği nokta ortadadır

Nedim KOVAN- Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadır” dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ordu’nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ile seçim çalışmalarına katıldı. Atatürk Parkı sosyal tesislerde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlenen kahvaltı programına katılan Numan Kurtulmuş, burada Yeni Zelanda’da camilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırganın Türkiye ile ilgili kaleme aldığı sözlere de dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Türkiye ile ilgili akla hayale gelmeyecek kadar densiz sözlerini kaleme almış. Diyor ki ‘Türkler boğazın doğu yakasında yaşayabilirler ama batı yakasına Avrupa’ya geçmek isterlerse onları orada öldürürüz, yok ederiz’. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isteriz; İstanbul Sultan Fatih’in fethinin bize mirasıdır. İstanbul dün Müslümanlarındı, bugün Müslümanlarındı, kıyamete kadarda Müslüman Türk milletinin şehri memleketi olmaya devam edecek. Anadolu ve Trakya topraklarında boğazın iki tarafında varız, dün de vardık , bugün de varız, kıyamete kadar da var olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerin söylenebilir olması, bu kadar açık bir katliamın ortaya konulabilir olması üzerinde bütün dünyanın düşünmesi lazım” dedi. 'BÜTÜN İNSANLARIN OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKEN HADİSEDİR' Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadır. Maalesef adamın tüfeğine yazdıklarını gördünüz. Nerede Müslümanlara karşı saldırı yapan varsa onun ismini yazmış. Neredeyse tamamıyla Osmanlı ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetiyle yazılmış sembollerle silahını donatmış. Bu hepimizin, bütün insanların oturup düşünmesi gereken hadisedir” diye konuştu. '200’E YAKIN PROJE VAR' AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler de Yeni Zelanda’da yapılan saldırıyı kınadı. Ünye ilçesinde yapacakları hizmetleri anlatan Güler, "Ordu’da 200’e yakın proje açıklayacağız. Tüm Ünyeliler benim tabi danışmanım, akıl hocam. Projelerinizi hazırlayın, yeter ki tek bir liste haline gelsin ben gözüm kapalı imzalarım. Onun için gölgede duranın gölgesi olmaz diye bir söz var. O bakımda sizler de gölgede oturmayacaksınız, hep beraber Ünye’yi topyekun kalkındıracağız. Ünye’yi iyi bilen biri olarak bu şerefi birlikte paylaşarak bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi’nde 3 formül üzerinde çalışma yapacaklarını da anlatan Hilmi Güler, “Bizim hareketimiz şu; 3 formülümüz var. Biri paranın yönetimi. Ben adil olarak Ünye’nin hakkını da düşünerek eşit bir şekilde adil olarak dağıtacağım. Gerek kültürel, gerek altyapı yatırımları ne olursa olsun. Para yönetimi böyle. İkincisi insan yönetimi. Burada da liyakate önem vereceğiz. Kim işi iyi biliyorsa onunla birlikte çalışacağız. Üçüncüsü kaynak yönetimi. Zaten Ünye’nin her tarafı kaynak. Limanı büyüteceğiz, büyük bir konteyner limanına çevireceğiz. O olduğu zaman zaten Ünye daha da büyük noktaya gelecek. Bizim Karadeniz-Akdeniz yolunun çıkış noktası. Yarın bunu özellikle vurgulayacağım. Türkiye’ye sadece Ordu’ya, Ünye’ye değil Türkiye’ye bir aort damarı açıyoruz. Akdeniz’in bütün ürünleri buradan Karadeniz’e dağıtılacak. Karadeniz’inki de Akdeniz’e dağıtılacak” diye konuştu.

