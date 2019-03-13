Kurtulmuş: Türkiye eski Türkiye değil

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil" dedi.

Sinop'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boyabat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'dan ilçe hakkında bilgiler aldı, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, insansız hava araçları için kapıda bekleyen bir Türkiye istendiğini belirterek, "Şimdi biz kendi insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Allah'a çok şükürler olsun yaptık. Teröre karşı başarılı olmamızın ana sebeplerinden birisi budur. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. İçerisinde bulunduğumuz çevre Türkiye topraklarının dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunmasını zaruri kılıyor. ABD'ye diyoruz 'Bize patriot verin', 'Vermem' Neden olmaz, 'Siz PKK ve YPG ile savaşıyorsunuz' aslında dilinin altındaki bakla bu. 'Sen onlarla savaştığın için ben sana vermem. Ben bunu Ruslardan alacağım' alamazsın. Yok böyle bir şey" dedi.

'KİMSEYLE KAVGA ETMEZ, SORUN ÇIKARMAYIZ'

Türkiye'nin bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanacağını kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Nasıl ki her darbede 'höt' deyip kaçacak bir siyasi irade yok ise herhangi bir ambargo tehdidinden korkup, tırsacak bir siyasi kadro da yok. Biz ABD ile de Rusya ile de eşit olarak konuşuruz. Sen ABD isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben Türkiye'yim. Dostluk, ittifaklar başımız üstüne. Kimseyle kavga etmez, kimseyle sorun çıkarmayız. Ancak sorun çıkaranlar da sorun çıkaracaklar diye tehditlerinden yılmayız. Türkiye asla bir daha IMF'nin karşısına gitmeyecek. Bu millet, nasıl antidemokratik yollarla, meydanlarda, sokaklarda Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmesine müsaade etmediyse Erdoğan karşıtı ittifakların sandıklarda da başarılı olmasına müsaade etmeyecek. Yani oylarıyla, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak, Türkiye'nin önünü açacaktır."

Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirerek binada incelemelerde bulundu.