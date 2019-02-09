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Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

HATAY'da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkardığını söyledi.

Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkardığını söyledi.
Kentteki yerel medya temsilcileriyle otelde bir araya gelen Numan Kurtulmuş, Hatay'ın büyük medeniyetlerin merkezi olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda Hatay'ın çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerden de söz etti. Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk seçim olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimin bir demokrasi havası, demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ediyorum. 1946 seçiminden bu yana Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet, hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek, yoluna devam etmiştir. 1960'dan sonra aynı şeyi yapmıştır. 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat'tan sonra hep darbelerin sonuçlarını da sandıkla silerek yoluna devam etmiş ve demokrasiyi güçlendirmiştir. Ben bu seçimin de her şeyden evvel Türkiye demokrasisine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır

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