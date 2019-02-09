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Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:58 | Son Güncelleme

FIRAT'IN DOĞUSU DA BİZİM, BATISI DA BİZİM AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da Uluslararası Kültür Turizm ve Medya Kurultayı'na katıldı.

Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır (2)

FIRAT'IN DOĞUSU DA BİZİM, BATISI DA BİZİM
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da Uluslararası Kültür Turizm ve Medya Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Orta Doğu coğrafyasının çok zor günlerden geçtiğini söyledi. Kurtulmuş, "Diyebiliriz ki; yüzyıllardan beri kırılma noktalarından birindeyiz. Bu oyunun dışarıdan birtakım siyasi manevralarla birtakım emperyal projelerle Orta Doğu halklarına dayatılan bir oyun olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki oyun içerinde oyun Orta Doğu halklarına hayatını zehir ediyorlar" dedi.
Ortadoğu'daki oynanan oyunu bildiklerini de belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Oynanan oyunun faillerini de biliyoruz, sadece kuklalarla ilgilenmiyoruz. Bu kuklaları oynatan kuklacıların kimler olduğunu da biliyoruz. Onların da farkındayız. Dolayısıyla bizim amacımız, kuklacıların oyununu bozmaktır. Kuklacıların bu oyunu oynarken kullandıkları zeminin özelliği düşmanlık, husumet ve karışıklık. Biz de onun karşısında birlikte olmayı, barış içerisinde olmayı, dost olmayı ve kardeş olmayı başaracağız. DEAŞ'ın nasıl kurulduğunu, PYD'nin hangi amaçlara hizmet ettiğini, bunların nasıl bir araya getirildiğini ve Orta Doğu coğrafyasının haritalarda nasıl değiştiğini hep beraber görüyoruz. Sadece haritaları değiştirmek değil, Orta Doğu'da halkların gönüllerini ve zihinlerin birbirinden ayırmak için bu örgütlerin ne çaba sarf ettiklerini de biliyoruz. DEAŞ'ın bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından Musul'a gittiğini, şehirleri tek tek alarak gittiğini ve karşısında bir tek kimsenin bile kurşun atmadığını biliyoruz. Kaldı ki DEAŞ'a silahların nasıl, ne şekilde temin edildiğini de biliyoruz. PYD'nin, YPG'nin nasıl bir silahlı ordu haline getirilmek istendiğini, bunlar yapılırken de esas meselenin Kürt kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumak değil, Suriye ve Irak halkının tamamına hayatı zindan etmek olduğunu da biliyoruz. Büyük oyunu bozacak asıl işi ortaya koyacak Suriye'nin doğusu, batısı Fırat'ı konuşuyoruz. Fırat'ın doğusu da bizim, batısı da bizim. Oradaki hakların tamamı bizim kardeşimiz. Bizim derken ülke olarak söylemiyorum, bizim kimsenin toprağında gözümüz var diye söylemiyorum. Oradaki halklar, bizim halklarımız, bizim kardeşlerimiz, başkaları ve bu oyunu kuranlar içinse inanınki Orta Doğu halklarını geçmişte olduğu gibi zerre miktarı kıymeti harbiyesi yoktur. Hiç birisinin diğerine, onların zihninde üstünlüğü yoktur. Sadece bu oyunun bir aleti, bir aracı olarak gören ve bilmem kaç mil öteden bu aracı kullanıp kendi lehlerine çevirebileceklerini hesabını yaparlar. Biz Fırat'ın doğusundakini de, batısındakini de, Kerkük'tekini de, Musul'dakini de, Şam'dakini de, Bağdat'takini de bizim kardeşimiz olarak görür, o insanların dertlerini nasıl çözebiliriz onun için odaklanırız."

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Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır (2)Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır (2)

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