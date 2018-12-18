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Kurtulmuş: Türkiye, terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin "Türkiye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına Türkiye, asla müsaade etmeyecektir.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin "Türkiye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına Türkiye, asla müsaade etmeyecektir. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin ellerini, kollarını sallayarak gezebilecekleri bir terör örgütleri konfederasyonunun olmamasını temenni ediyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, canlı yayında, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek muhtemel operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili hassasiyetinin başından itibaren bilindiğini kaydeden Kurtulmuş, "Fırat'ın batısında terör örgütleri tasfiye edildi. Oradan artık Türkiye'ye bir tehdidin gelmesi mümkün değil. Büyük oranda terör örgütleri doğu tarafında yer alıyor. Burada PYD/PKK unsurlarının Türkiye'ye karşı ciddi bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz hatta artık gözle görülüyor. Çukurlar kazılıyor, mevziler oluşturuluyor. Birtakım lojistik destekler sağlanıyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ'
Fırat'ın doğusunun, bölgenin güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına Türkiye, asla müsaade etmeyecektir. Türkiye bunu başından itibaren söylüyor; ama bazıları uluslararası camiada, 'Türkiye bunları söylüyor; ama yapamaz' gibi bir halet-i ruhiye içerisindeler. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonu ile birlikte Türkiye, masada söylediği sözleri sahada da gerçekleştirebilecek bir gücü, kuvveti olduğunu ortaya koydu. Şimdi aynı şeyi Fırat'ın doğusu için söylüyoruz. Biz burada terör örgütlerinin konuşlanmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin ellerini, kollarını sallayarak gezebilecekleri bir terör örgütleri konfederasyonunun olmamasını temenni ediyoruz. Bunlar hem Türkiye'nin milli güvenliği bakımından kırmızı çizgilerimizdir hem de bölgenin güvenliği açısından olmazsa olmaz koşullardır. İşte bu çerçevede Fırat'ın doğusunun değerlendirilmesi lazım."
'ABD ASKERLERİNİN VARLIĞI OPERASYONLARI ZORLAŞTIRIYOR'
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, bölgedeki ABD askerleriyle ilgili "Amerikan askerinin varlığı, orayı, oradaki operasyonları zorlaştırıyor; ama sonuçta bunun da bir şekilde Amerikan askerlerinin de o bölgeden tahliye edilmesi eğer yapıyorsa bir an evvel Menbiç'ten PYD'yi çıkararak zaten böyle bir operasyona gerek duyulmayacak bir noktaya getirmeleri gerekiyor" dedi.
'KABUL EDİLEBİLİR SÖZLER DEĞİL'
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılması beklenen operasyon için "Kötü bir fikir" demesini de değerlendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bunların hiçbiri kabul edilebilir sözler değildir. Dostluk, müttefiklik ilişkisi varsa ABD ile Türkiye arasında ABD'nin herhangi bir yetkilisinin böylesine bir konuyu gündeme getirmesi kabul edilemez. Fiilen terör örgütlerinin önünü açmak, onlara lojistik destek vermek, onlara silah desteği sağlamak, bunun ikinci adımı sahadaki var olan terör örgütlerinin bu varlığı üzerinden bir siyasal oluşuma gitmek. Orada birtakım federal yapıların oluşması gibi bazı fikirleri gerçekleştirmek, bunlar, asla kabul edilemez. Türkiye tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Bu, dostluk ilişkisine de sığacak bir mesele değildir. Sayın Jeffrey'in dünkü sözlerini hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan, Türkiye'yi bağlamayan, Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği görüşler olarak görmemiz gerekiyor."
FETÖ ELEBAŞININ İADESİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin sürdürülebilmesinde PYD ve FETÖ başlıklarının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Amerikalıların yavaş yavaş bizim noktamıza doğru gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini görüyoruz. Burada Amerika'nın şöyle bir zorluğu var. Kendisine sığınmış, bir şekilde orada yaşayan, bir şekilde önü açılmış, imkanlar sağlanmış olan terör örgütü liderinin sınır dışı etmeleri meselesi Amerikalılar açısından çok zor. Bir daha kendilerine güvenip, iş birliği yapacak insan nereden bulacaklar? Böyle bir zorluğu var, FETÖ'yü deport etmelerinin. Bizim siyasetçi beklediğimiz kendilerini yargı yerine koyarak hüküm vermeleri değildir. Amerikalılardan beklediğimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almalarıdır. 'FETÖ bizim dostumuz olan Türkiye'nin düşmanı olan bir terör örgütüdür' şeklinde bir siyasal tutumun içine girmeleri lazım. Amerikan yönetimi bu tutumun içine girerse geri kalanı mahkemelerin işidir."
'ORTAK MİTİNGLER GÖREBİLİRİZ'
AK Parti ile MHP arasında, yerel seçime yönelik ittifakın ruhuna uygun, karşılıklı jestlerin yapıldığını da dile getiren Kurtulmuş, "Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir" diye konuştu.

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