Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Çorum'a geldi. Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'ndeki programda hitap eden Kurtulmuş, "'Barış Pınarı Harekatı'nda ilk asker şehidimiz olarak kaybettiğimiz, ebediyete uğurladığımız, cennete uğurladığımız Ahmet Topçu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Çorumlu hemşehrilerimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ BARIŞI, HUZURU SAĞLAMAK'

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır. Operasyonun mecburi olarak yapıldığını, asla Suriye'nin bir karış toprağında gözümüzün olmadığını çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde dünyanın dört bir tarafından Orta Doğu coğrafyasına, Suriye'ye, Irak'a gelenlerin temel amaçlarının söyledikleri gibi Orta Doğu'ya barış getirmek değil bu zengin petrol kaynaklarının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi hiç kimsenin bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yok. Bizim amacımız barışı, huzuru sağlamaktır" dedi.