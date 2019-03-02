İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Üsküdarlı Gençlerle Buluşma Programı"nın ardından, Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir süre esnafla sohbet eden Kurtulmuş daha sonra Üsküdar sahildeki Nevmekan'e geldi.

Kurtulmuş, burada bulunan vatandaşları selamladı, onlarla sohbet etti.

Nevmekan'ı da gezen Kurtulmuş, kütüphaneye inerek, ders çalışan öğrencilere de başarılar diledi.

Burada konuşan Kurtulmuş, "Bizim ülke olarak en büyük gücümüz iyi yetişmiş, köklerine bağlı, sağlam, bu ülkeyi seven, inançlı ve başarılı gençlerdir. Dolayısıyla gençlerin yetişmesi için üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. Üniversite, lise öğretimi tek başına yeterli değildir. Bunun dışında gençlerimizin bilgisini, kültürünü, birikimini artıracak imkanların sağlanması da önemlidir. Ben de açıkçası Nevmekan'ın bu özelliği dolayısıyla sizlere çok büyük bir katkısı olduğunu görüyorum. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, öğrencilere başarılar dileyerek, buradan ayrıldı.



