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Kurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "O ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değildir.

Kurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değil

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "O ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu cinayetin bütün yönleriyle ortaya konulması için gayret ediyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nca restoranda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları ile buluştu. AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de toplantıda yer aldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye, Kaşıkçı cinayetini asla siyasal konu olarak ele almamıştır. Bundan sonra da ele almayacaktır. Bizim için Kaşıkçı cinayeti, insani bir sorundur. Herkesin vicdanını karartan, bütün insanlığın içinde ukde olan, dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul'da, Suudi Arabistan'ın egemenlik alanı olan başkonsolosluk binasına, dünyaca bilenen bir gazeteci girmiş ve buharlaşmıştır. En son Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın iddianamesiyle birlikte Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmi kaynaklarla teyit ve itiraf ediyor. Diyor ki 'Bu başkonsolosta öldürüldü'. Bununla ilgili olarak 5 kişi sorumludur. İtiraf edilmesi bakımından bir adımdır. O ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu cinayetin bütün yönleriyle ortaya konulması için gayret ediyoruz. Uluslararası camiayla iş birliği yapıyoruz. Suudi yetkilerden ısrarla talebimiz; 'Bu talimatı kim verdi?', tetikçilerin değil; emri verenlerin de ortaya çıkarılması, Suudi Arabistan'ın sorumluluğundadır. Böyle vahşi bir hadisenin üstünün örtülmesi mümkün değildir. Bu konudaki hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz."
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, toplantı sonrası Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, ardından cuma namazını kılmak için Menteşe Kurşunlu Camii'ne geçti.

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Kurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değilKurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değil

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