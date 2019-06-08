HABER

Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında centilmenlik kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ordu siyasetinin iki dost ismi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında centilmenlik kazandı

Ordu siyasetinin iki dost ismi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, penaltı atışlarında kozlarını paylaştı. İki siyasetçinin penaltı atışlarında centilmenlik kazandı.
Bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da 2 gündür ziyaretlerini sürdüren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mesudiye, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde vatandaşlar ile buluştu. Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte, yoğun programlarını tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçen iki dost siyasetçi Kurtulmuş ve Güler, Ulubey ilçesinde bulunan halı sahada penaltı atışlarında boy gösterdi.
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın kaleci olduğu penaltı karşılaşmasında 5’er kez atış gerçekleşti. Kurtulmuş ve Güler’in gerçekleştirdiği atışlarda, her iki tarafta karşılaşmayı 5 puanla bitirirken, centilmenlik kazandı. Renkli görüntülerin kaydedildiği karşılaşmada, siyasilerin profesyonelleri aratmayan vuruşları dikkat çekti.

Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında centilmenlik kazandı

Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında centilmenlik kazandı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Çoruh nehri yeşile büründüÇoruh nehri yeşile büründü
Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur ettiTarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.