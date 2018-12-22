 KURTULMUŞ: YPG/PYD'Yİ ÇÖP TENEKESİNE ATACAKLAR

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Kurtulmuş terör örgütlerinin ortaya çıkışlarıyla ilgili olarak, "Eğer önce Rusya'nın sonra ABD'nin Afganistan'ı işgali olmasaydı, bugün El Kadide'den bahsediyor olmayacaktık. Eğer, ABD'nin 1990 sonrası Irak'ı işgali olmasaydı, DEAŞ, YPG ve PKK'dan bahsediyor olmayacaktık. Bunların mutlaka üzerine odaklanmak lazım. Bu sorunlara çözüm bulacak bir küresel çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YPG/PYD BİR ARAÇTAN İBARET"

Numan Kurtulmuş, "YPG/PYD bir araçtan ibarettir. Sahipleri YPG/PYD'yi vakti dolduğu zaman bir paçavra gibi çöp tenekesine atacaktır. Bizi kararlılığımızla bu süreç hızlandı. ASALA diye bir örgüt vardı. Nerede şimdi? Kullandılar, çöp tenekesine attılar. Bu kadar insanın kanına giren DEAŞ Terör Örgütü'nü de bir müddet sonra çöp tenekesine atacaklar. Dolayısıyla bizim parçalar üzerinde durmak değil, resmin bütününü görmek ve Türkiye olarak bu bölgenin bu coğrafyanın amiral gemisi olarak bunun gereğini yerine getirmek mecburiyetimiz var" dedi.

"ŞİMDİ DEAŞ'IN NİYE KURULDUĞUNU ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ"

"DEAŞ, YPG/PYD/PKK'nın nasıl oldu da ortaya çıktığını kimse anlatamazdı" diyen Kurtulmuş, "Bunlar güya internet üzerinde bir araya geldi. 90 bin genci bir yaz kampına götürmek için örgütlemeye kalksanız birkaç sene de başaramazsınız. Şimdi DEAŞ'ın niye kurulduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Suriye'de kimlik kartı bile olmayan Kürt kardeşlerimiz üzerinden PYD/YPG diye bir örgüt çıkarıldı. Bu örgüt üzerinden hem etnik temizlik yaptırıldı. Hem de bölgenin etnik yapısı değiştirildi. Vekalet savaşları, yeni dünya dengesizliğinin maalesef kullandığı önümüzdeki 10 yıllarda da kullanmaya edeceği yeni emperyalizmin en kirli savaşıdır" diye konuştu.