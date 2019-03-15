Kurtulmuş’tan Yeni Zelanda saldırganına tepki: “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda’da katliam yapan saldırgana tepki göstererek, “Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez. İstanbul Sultan Fatih Hazretlerinin Fethi’nin bize mirasıdır” dedi.

Avcılar’da Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy’un proje tanıtım programında bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’ndeki İmar Sorunu’nun çözümü başta olmak üzere birçok projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avcılar’daki mitinginde yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak, “İmar’ın sözünü aldık. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki müjdem hızlı bir şekilde çözülecek dedi mi dedi. Daha başkan olmadan dün büyükşehir belediyemize gittim. Hiç kimse haksızlığa uğramıyor hiçbir kardeşimin kılı dahi incinmiyor. Hiçbir kardeşim hiçbir mağduriyete uğramıyor. Ne Yeşilkent’te ne de Tahtakale’de. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Dişinizden tırnağınızdan artırdınız. Başlarınızı sokacak yuvalar yaptırdınız. 5 daireniz mi var 5’i de sizin 6 daireniz var 6’sı da sizin” dedi.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Avcılar’daki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edileceğini ifade etti. Kurtulmuş imar sorunu ile ilgili de konuşarak, “Hiçbir kayba uğramadan buradaki kardeşlerimiz sahip oldukları mülklerini inşallah geri dönüşüm vasıtası ile yeniden sürdürebilecek, imar sorunları halledilecek ve çocuklarınıza torunlarınıza inşallah imar sorunları halledilmiş yerler bırakacaksınız” diye konuştu.