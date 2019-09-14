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Kurtuluş coşkusu 97. yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:25 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 97.

Kurtuluş coşkusu 97. yılında

Mustafakemalpaşa’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Şeyh Müftü Camii’nde şehitler için okutulan mevlid-i şerifle başlayan kutlamalarda ilk tören Heykel Meydanı’nda yapıldı. Törene Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Mehmet Kanar, kurtuluş mücadelesinde bu milletin binlerce gazi ve şehit vererek en zor şartlarda dahi neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.
“14 Eylül sadece bir toprağın kurtuluşu değildir” diyen Başkan Kanar, “14 Eylül Lalaşahin’in emanetine sahip çıkmaktır. 14 Eylül Şeyhmüftü hazretlerinin duasını almaktır. 14 Eylül Cinci Mehmed’in şehadetine şahit olmaktır. 14 Eylül adıyla sânıyla Mustafakemalpaşalılığımızın tescillenmesidir” şeklinde konuştu.
Şehitlikte yapılan törende ise öğrenciler tarafından şiirler okunarak, şehitler için dualar edildi.
14 Eylül kurtuluş şenlikleri bu akşam da Adnan Menderes Meydanı’nda folklor gösterileri ve çeşitli faaliyetlerle devam edecek.

Kurtuluş coşkusu 97. yılında

Kurtuluş coşkusu 97. yılında

Kurtuluş coşkusu 97. yılında

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