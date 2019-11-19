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Kurtuluş gününde promosyonların dağıtımında izdiham

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dağıtım sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dağıtım sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.

Keşan'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97'nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçları geçiş yaptı. Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası aracından halka ıspanak dağıtılırken, Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Odası'na ait kamyonetin kasasına kurulan masada oda yöneticileri temsili olarak okey oynayarak, çay içti. Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası yöneticileri ise bir çekicinin arkasında geçiş sırasında temsili olarak demir dövdü.

Bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında ise izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, bazıları ise korkarak gözyaşı döktü. İzdihamın büyümesi üzerine promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.

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