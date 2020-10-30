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Kurtuluş Savaşı kahramanı Çiğiltepe video ile yâd edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği, ‘Büyük Taarruzda’ Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için siperde hayatına son veren Kurtuluş Savaşı kahramanlarında Albay Reşat Ciğiltepe’nin cephedeki son saatleri isimli bir video çekerek, Çiğiltepe’yi yâd etti.Afyonkarahisar Valiliğinden anlamlı Cumhuriyet Bayramı videosu.

Kurtuluş Savaşı kahramanı Çiğiltepe video ile yâd edildi

Afyonkarahisar Valiliği, ‘Büyük Taarruzda’ Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için siperde hayatına son veren Kurtuluş Savaşı kahramanlarında Albay Reşat Ciğiltepe’nin cephedeki son saatleri isimli bir video çekerek, Çiğiltepe’yi yâd etti.
Afyonkarahisar Valiliğinden anlamlı Cumhuriyet Bayramı videosu. Afyonkarahisar Valiliği Cumhuriyetin 97. yılında, cumhuriyetin kararlılık, verilen sizlere bağlılık ve fedakarlıkla kurulmuş olduğunu hatırlatarak, Albay Reşat Ciğiltepe’nin cephedeki son saatlerini izleyiciye aktardı. Anlamlı video ile cumhuriyetin kazanıldığı topraklarla özdeşleşen erdemleri adeta ölümsüzleştirirken Albay Çiğiltepe’nin de rahmetle anılmasına vesile oldu. Videoda yer alan Çiğiltepe’nin siperdeki son saatleri gösteren sahneler ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Albay Reşat Ciğiltepe kimdir?
1879 İstanbul doğumlu olan Çiğiltepe 27 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş ünlü komutandır. Ölümünden sonra Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. Sonrasında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine "Çiğiltepe" soyadı verildi.

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