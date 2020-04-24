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Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 07:17 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve 'İstiklal Madalyası' verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yayımlandı.

Hak sahibi olan 8 şehit ve gazi ile ilgili açıklanan isim listesi şöyle:

  • Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak,
  • Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam,
  • Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta,
  • Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural,
  • Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu 'Emir Oğulları'ndan Er Abdullah,
  • Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım,
  • Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu 'Sofi Oğulları'ndan Er Mustafa,
  • Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil.

Madalya ile Taltif Edilecek mirasçıların isim listesinde ise, Abdullah Narin, Ömer Sağlam, Kazim Usta, Ahmet Ural, Nihat Yandımoğlu, Cemal Yıldırım, Ahmet Soydaş ve Kemal Dilek bulunuyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı İstiklal Madalyası

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