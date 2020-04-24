Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve 'İstiklal Madalyası' verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yayımlandı.
Hak sahibi olan 8 şehit ve gazi ile ilgili açıklanan isim listesi şöyle:
Madalya ile Taltif Edilecek mirasçıların isim listesinde ise, Abdullah Narin, Ömer Sağlam, Kazim Usta, Ahmet Ural, Nihat Yandımoğlu, Cemal Yıldırım, Ahmet Soydaş ve Kemal Dilek bulunuyor.
(DHA)