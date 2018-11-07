Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Ali Şamil'e saray soytarılığı görevi verilerek Enver Paşa'ya hediye edilmişti. İşte saray soytarısı olmaktansa kahramanlığı tercih eden dev yürekli küçük adamın hikayesi.

Kurtuluş Savaşı'na katılan dev yürekli küçük adam

1 / 11 I. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Cephesi’ne giden Enver Paşa’ya 110 cm boyu olan bir genç hediye edildi.

2 / 11 O gencin adı Ali Şamil’di ve görevi Enver Paşa’nın karısı Naciye Sultan’ı eğlendirmekti.

3 / 11 I. Dünya Savaşı’nda işler ters gidince Enver Paşa İstanbul’dan aniden ayrıldı. Şamil, Padişah Vahdettin’in kızı Ulviye Sultan’ın sarayına gönderildi. O artık sarayın soytarısıydı.

4 / 11 Sarayda en çok sevdiği kişi Ulviye Sultan’ın kocası İsmail Hakkı Bey’di. Anadolu’da Millî Mücadele başladığında gizlice Anadolu’ya gitmek isteyen İsmail Hakkı Bey’i de yakalayan Ali Şamil’di. İsmail Hakkı Bey’i tek bir şartla Padişah Vahdettin’e söylemeyecekti.

5 / 11 O şart kendisinin de Millî Mücadele’ye katılmasıydı. İsmail Hakkı Bey’e bu şartı kabul etmekten başka çaresi yoktu. İkili Adapazarı’na doğru yola çıkınca hikayeleri Mustafa Kemal’in kulağına gitti.

6 / 11 Mustafa Kemal ikiliyi Ankara’ya getirtti. Aslında İsmail Hakkı Bey’e önerilen masa başı bir işti ama İsmail Hakkı Bey cephede olmak istediğini dile getirdi. Ali Şamil durur mu? O da elbette cephede olacaktı. Bunun üzerine Şamil’in üzerine uygun asker kıyafetleri dikildi.

7 / 11 Ali Şamil’in hayatı cepheden cepheye dolaşmakla geçti.

8 / 11 Soyadı kanunuyla beraber kendine “Güler” soyadını aldı. İzmir’de yaşadı, iki kez evlendi.

9 / 11 İsteseydi sarayda kalıp insanları güldürmeye devam ederdi ama o savaşa gidip insanları kurtarmayı tercih etti.

10 / 11