Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel belgelerinden oluşan “Kurtuluş Savaşı Belgeleri Sergisi” törenle açıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki sergini açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve davetliler katıldı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış dönemi ile ilgili belgeleri içeriyor

Açılış öncesi konuşan OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, “Bu belgeler, Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın arşivlerinde yer alıyor. Belgelerin orijinal görüntülerinin altında açıklayıcı bilgiler bulunuyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından önceki dönemden başlıyor ve Amasya’ya kadar olan bölümü içeriyor. Bunun yayınlanmasında özel katkısı olan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Önal’a ve sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen sergi halkın beğenisine sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri sergiyi gezerek Tellioğlu’ndan belgelerle ilgili bilgi aldı.