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Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel belgelerinden oluşan “Kurtuluş Savaşı Belgeleri Sergisi” törenle açıldı.Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki sergini açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel belgelerinden oluşan “Kurtuluş Savaşı Belgeleri Sergisi” törenle açıldı.
Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki sergini açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve davetliler katıldı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış dönemi ile ilgili belgeleri içeriyor
Açılış öncesi konuşan OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, “Bu belgeler, Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın arşivlerinde yer alıyor. Belgelerin orijinal görüntülerinin altında açıklayıcı bilgiler bulunuyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından önceki dönemden başlıyor ve Amasya’ya kadar olan bölümü içeriyor. Bunun yayınlanmasında özel katkısı olan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Önal’a ve sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen sergi halkın beğenisine sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri sergiyi gezerek Tellioğlu’ndan belgelerle ilgili bilgi aldı.

Sergide 26 adet belge yer alıyor
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı öncesi yapılan yazışmalar ve alınan kararlarla ilgili belgeleri içeren sergide, 7 Kasım 1918 ile 28 Ağustos 1957 dönemine ait 26 adet belge yer alıyor. Belgeler arasında; 30 Nisan 1919 tarihli Mülga Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin edildiğine dair Sultan Mehmet Vahdettin’in emri ve tayin belgesi; 18 Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin olunan Mustafa Kemal Paşa’nın görev ve yetkilerine dair talimatnamenin içeriğinin uygun görüldüğüne dair Meclis-i Vükelâ kararı”; 19 Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişah’ın Fahrî Yaveri Mirliva Mustafa Kemal Paşa’nın öğleden önce saat 8’de Samsun’a ulaşarak görevine başladığına dair telgrafı”; 9 Haziran 1919 tarihli, Mustafa Kemal Paşa’nın görevine son verilerek İstanbul’a çağrıldığı, Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire” gibi resmi yazışmaların örnekleri bulunuyor.
8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacak sergi, ziyaretçilerini bekliyor.

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı
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