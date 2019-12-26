Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 13 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yayımlandı.

Karar kapsamında "İstiklal Madalyası" verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve SoyadıMersin - İbrahim Hakkı oğlu 1305 (1889) doğumlu Serçavuş (Yedek Subaylığa terfi ettirilmiş) Hüseyin Avni AtlıGökbayrak Bölüğü (Adana Jandarma Alayı - Mersin Jandarma Taburu Jandarma Bölüğü Serçavuşu) Kızı Adile Baloğlu (Atlı) Karacasu - Ahmet oğlu 1313

Oğlu Ahmet Remzi (1897) doğumlu Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy 6. Fırka (Tümen) - 50. AlayOğlu Ahmet Remzi Ulusoy Yeşilhisar - Mehmet Hüsnü oğlu 1316 (1900) doğumlu Çavuş Burhan Şafak