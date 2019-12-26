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  4. Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 07:27 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 13 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yayımlandı.

Karar kapsamında "İstiklal Madalyası" verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve SoyadıMersin - İbrahim Hakkı oğlu 1305 (1889) doğumlu Serçavuş (Yedek Subaylığa terfi ettirilmiş) Hüseyin Avni AtlıGökbayrak Bölüğü (Adana Jandarma Alayı - Mersin Jandarma Taburu Jandarma Bölüğü Serçavuşu) Kızı Adile Baloğlu (Atlı) Karacasu - Ahmet oğlu 1313

Oğlu Ahmet Remzi (1897) doğumlu Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy 6. Fırka (Tümen) - 50. AlayOğlu Ahmet Remzi Ulusoy Yeşilhisar - Mehmet Hüsnü oğlu 1316 (1900) doğumlu Çavuş Burhan Şafak

  1. Fırka (Tümen) - Şinayder Sahra Topçu TaburuOğlu Hasan Şafak Denizli - Ömer oğlu 1315 (1899) doğumlu Çavuş Burhan Şafak 3. Kolordu - 61. Fırka (Tümen) İstihkam BölüğüOğlu Saim Gür Yozgat-Mustafa oğlu 1313 1897) doğumlu Er Mehmet Demir 1. Alay Hücum Taburu - Kanlıpınar Harbi'nde Taşlıtepe'de 29 Ağustos 1337'de (1921) Hafif Yaralı Oğlu Mustafa Demir Erzurum - Ali oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Necmettin Uygur 9. Kolordu - 17. Alay Oğlu İhsan Hulki Uygur Yalvaç - Hasan Ali oğlu 1310 (1894) doğumlu Er İsmail Demir Ankara Millet Meclisi ve Riyaseti Muhafaza Efradı Oğlu Ali İhsan Demir Nallıhan - Mustafa oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Veli AkkayaPiyade Mühimmat Deposu Kızı Leyla Yüksel (Akkaya) Emirdağ - İsa oğlu 1300 (1884) doğumlu Er Osman Boztepe 2. Kolordu - 7. Fırka (Tümen) - 41. Alay - 3. Tabur - 9. BölükTorunu Muammer Boztepe Mengen-Ali Osman oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Raşit Akyüz Garp Cephesi Torunu Yunis Kalender Afyonkarahisar - Hasan oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Mehmet Abdioğulları Afyon Seferi Sevk Efradı Torunu Mehmet Abdioğulları Gümüşhacıköy - Hasan oğlu 1303 (1887) doğumlu (Haciveled Oğullarından) Er İsmail 66. Alay - 2. Tabur - 1. Bölük - 17 Mayıs 1338'de (1922) Dazlı Asad Müsademesinde ŞehitTorunu İsmail Sözüdoğru Kırşehir - Mustafa Kahya oğlu 1315 (1899) doğumlu (Kerad Oğullarından) Er MusaKırşehir Depo Bölüğü - 8 Ocak 1337'de (1921) Karkın Kızık Harbi'nde Şehit

Yeğeni Mehmet Ali Memiş

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Cumhurbaşkanı kararı İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı Resmi Gazete

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