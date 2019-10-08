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Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı’nın zorlu mücadele yıllarında, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bölge halkının kendi aralarında para toplayarak orduya uçak göndermesinin yanı sıra bir vatandaşın da yeni aldığı kamyonu orduya verdiği ortaya çıktı.Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, Kurtuluş Savaşı’nda orduya yaptığı büyük desteklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış

Kurtuluş Savaşı’nın zorlu mücadele yıllarında, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bölge halkının kendi aralarında para toplayarak orduya uçak göndermesinin yanı sıra bir vatandaşın da yeni aldığı kamyonu orduya verdiği ortaya çıktı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, Kurtuluş Savaşı’nda orduya yaptığı büyük desteklerle adından sıkça söz ettiriyor. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında orduya 27 Eylül 1921’de ve 2 Aralık 1927’de armağan ettikleri iki uçak ile tarihte adından söz ettiren Sivrihisar’da, Sivrihisarlı tüccar Gazi Bayram Mustafa Uça’nın da orduya yeni aldığı kamyonu verdiği ortaya çıktı.
Gazi Uça’nın oğlu Yüksel Uça, babasının savaşın kazanılması için yaptığı fedakârlıkları anlattı. Yüksel Uça, “Anadolu’nun düşman işgali ve düşman güçlerinin hızlı ilerleyişi 1921 yılında devam ederken, şanlı ordumuz tüm zorluklara rağmen, düşmanı Sakarya Nehri’nin güneyinde karşılamaya hazırlanmaktadır. Sivrihisar halkı aralarında topladıkları, ordunun ihtiyacı olan çeşitli araç ve gereçleri ordu emrine teslim etmekteler. Şanlı ordumuz 23 Ağustos-13 Eylül 1921’de 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Savaş’ını kesin zaferle kazanmıştır. Düşmanın Anadolu’dan tamamen temizlenmesini sağlayan 30 Ağustos 1921 Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM’ye önerdiği Cumhuriyet İdaresi ile 29 Ekim 1923’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşamak üzere tarihteki yerini almıştır. Tarih süresince, Sivrihisar halkı her ortam ve zaman içinde devletinin ve kahraman ordusunun yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve daha sonra şanlı ordumuza 27 Eylül 1921’de ve 2 Aralık 1927’de armağan ettikleri iki uçak tarihteki yerlerini almıştır. Kurtuluş ve kuruluş döneminden sonra 1921 Mart ayında babam Bayram Mustafa Uça’nın ordumuza armağan ettiği 0 kilometre kamyonun yerine dönemin hükümeti yine 0 kilometre bir kamyoneti Nisan 1924 yılında babama teslim etmiştir. İşte Sivrihisar’ın tarihteki ve kültür zenginliğindeki yerini, yaptıkları hizmetleriyle övülmeyi hak kazandıklarını ispatlamışlardır" dedi.

Başkan Naci Şakar anlattı
O döneme ilişkin bilgilerini paylaşan Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar da Kurtuluş Savaşı dönemini ve o yıllarda Sivrihisarlıların savaşın kazanılmasında orduya sunduğu katkıları anlattı. Sivrihisar halkının Kurtuluş Savaşı döneminde orduya ve dönemin hükumetlerine fayda sağlayacak birçok hizmet içinde bulunduklarını hatırlatan Naci Şakar, “Örneğin 19 Mayıs 1919’da ilk defa Sivrihisar bölgesinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Hoca’nın etkili konuşmaları sonucu cemiyet kuruluyor ve halk bilinçlendiriliyor. Dönemin belediye başkanı ve cemiyet yönetim kurulu üyelerince de ordunun ihtiyaçları halka bildiriliyor. Bunun üzerine 1921 yılında Sivrihisar halkı değeri 4 bin lira olan bir uçak satın alarak orduya armağan ediyorlar. Aynı halk 1927 senesinde de ikinci bir uçak alıp orduya armağan ediyor. Bununla birlikte ordunun ihtiyaç duyduğu bir çok şeyi kendi imkanları dahilinde temin etmişlerdir. Sivrihisar halkının orduya hibe ettiği iki uçak sebebiyle eski bakan Eskişehir Milletvekili Prof Dr. Nabi Avcı’nın ve Sivrihisar Belediyesinin de destekleriyle Türk Hava Yolları son model bir Boeing uçağına ’Sivrihisar’ ismini vermiştir. Bu bizi son derece gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.
O dönemde Bayram Mustafa Uça’nın neler yaptığını ve günümüze neler yaşandığını da anlatan Şakar, "1921 yılında Mustafa Uça İstanbul’dan aldığı bir kamyonu kullanmaya başlıyor. Dönemin şartları gereğince kamyon değerli bir araç olarak görülüyor. Sakarya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra ordu bu kamyonun alındığını tespit ediyor. Sivrihisar’a giden orduya, kamyon devredilerek hizmetine veriliyor. 1922 yılında dönemin hükumeti aynı kamyonetin değerinde ve 0 kilometre olmak üzere yeni bir kamyoneti Mustafa Uça’ya teslim ediyor. Bu erdemli davranışından dolayı Mustafa Uça tebrik ediliyor. Mustafa Uça’nın küçük oğlu babasının gazi unvanından gurur duyduğunu belirtmiştir. Ordunun kamyonu kabul ederken emanet bilinciyle aldığını ve kesinlikle el koyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Sivrihisar Uça Park’ın kurucusu Gazi Bayram Mustafa Uça’nın oğlu Yüksel Uça, son olarak Sivrihisar’da yaşadığını, burayı çok sevdiğini belirtmiştir” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış

Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış

Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış

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