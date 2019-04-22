Kurtuluş Savaşı’nın 14 yaşındaki kahramanının hikayesi kısa film oldu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kurtuluş Savaşı’nda Bursa yolunu soran Yunan komutan ve 7 bin askerini Türk askerlerinin bulunduğu yere yönlendiren 14 yaşındaki kahraman ’Sakatların İsmail’in hikayesini anlatan bir kısa film çekildi.

Kurtuluş Savaşı’nın 14 yaşındaki kahramanı ’Sakatların İsmail’in hikayesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kısa filme çekildi. Çekilen kısa filmde ’’Ben Sakatların İsmail. 14 yaşındayım. Kurtuluş Savaşı’nda dağda koyunlarımın başındayım. Yunan komutanı ve beraberinde 7 bin asker geldi, sordular ’Bursa ne tarafta?’ diye. Bende öldürüleceğimi bile bile onları Bursa tarafına değil de askerimizin bulunduğu tarafa yönlendirdim. Ertesi sabah Yunan komutan ve askerleri büyük zaiyat vererek geri döndüler ve beni şehit ettiler’’ diyerek 14 yaşındaki kahramanı canladıran Dumlupınar Gazi Okulu öğrencisi Ali Osman Çokal büyük takdir topladı. Kısa filmin devamında kaymakamlık makamına oturan öğrenci, ’’Ben Sakatların İsmail. Onlar beni öldürdüklerini sandılar ama ben ölmedim. Tıpkı bu topraklarda 137 bin şehidimiz gibi ölümsüzleştim. Toprağa kök salarak daha da yüceldim, kocaman bir çınar oldum. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ’’Başkomutan Meydan Muharebesi sırasında geçen bu kahramanlık hikayesi, Sakatların İsmail gibi nice isimsiz çocuk kahramanlarımızın ölümsüzleştiği bir destandır. Daha 14 yaşında bir çocuğun tüm dünyaya göstermiş olduğu bu destan Türk milletinin en genç bireylerinin milli iradeye ne kadar önem verdiğinin, zaferin en genci tarafından nasıl arzulandığının göstergesidir. Sakatların İsmail gibi daha nice kahramanlık hikayesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç bireyleri olan çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.



