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"Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş" Samsun'dan başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de tamamlanacak

Samsun'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da kente çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş" başladı.

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş Koordinasyon Merkezi üyeleri, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımı attığı nokta olan, o dönemki adıyla "Tütün İskelesi" önünde toplandı.

Yürüyüş Koordinatörü Engin Uç, burada yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Samsun'dan Anıtkabir'e büyük yürüyüşü başlattıklarını söyledi.

Merzifon, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara güzergahını izleyerek 27 günde 420 kilometre yürüyeceklerini anlatan Uç, 52 noktada mola vereceklerini belirtti.

Yürüyüşün 19 Mayıs'ta noktalanacağını bildiren Uç, yürüyüş sonunda Türkiye'nin 81 ili ile Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla Anıtkabir'e "100. yıl çınar fidesi" dikeceklerini kaydetti.

Katılımcılar, açıklamanın ardından yürüyüşe başladı.

Samsun'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüşte katılımcılar, sadece Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları taşıyacak.

Yürüyüşün ilk durağı olan Mağmur Dağı'nda Samsunlu sanatçı Yaşar Gündem, "Kuvayı Milliye Destanı" oyununu sahneleyecek. Ankara Elmadağ Kültür Merkezi'nde 16 Mayıs'ta ise şef Hüsnü Yelbay'ın, Lalezar Korosu ile 100. yıl anısına hazırladığı oratoryo seslendirilecek.

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Anıtkabir Ankara Büyük Yürüyüş Samsun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

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