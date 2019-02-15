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Kurtuluşun 100. yılına özel senfonik destan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin başladığı 1919'un 100. yılı anısına "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan hazırlandı - Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluşan Cumhuriyet fikrinin 1923'ten sonsuza kadar devam edeceğinin destansı dille anlatıldığı eserde, senfonik orkestra Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra özgün besteleri de icra edecek - Özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini tiyatro sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eser, bu akşam ilk kez izleyicilerle buluşacak

EDA ÖZDENER - Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılı anısına "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan hazırlandı.

Özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eserin ilk gösterimi, bu akşam Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.

Eserde, Cumhuriyet fikrinin, Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıyor.

Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gellem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet gibi dönem şarkılarıyla eşlik ediyor.

- "Her bilgiyi, belgeye dayandırmak için büyük titizlik gösterdik"

Boğaçhan Sözmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserde Gazi Mustafa Kemal'in askeri öğrencilik yıllarından başlayarak, Cumhuriyetin hayalini kurmasının, kadrosunu kafasında tasarlamasının, tüm güçlüklere rağmen de bu idealini hayata geçirmesinin anlatıldığını söyledi.

Sözmen, "Destanın büyüğünü atalarımız o tarihlerde yazmışlar. Biz sadece 100. yıl onuruna bu öyküyü 1919'dan başlayarak 1923'e, oradan da sonsuzluğa nasıl taşımamız gerektiğine dair bir öykü anlatmaya, borcumuzu ödemeye çalışıyoruz." dedi.

Anlatıyı kaleme alırken, farklı görüşlerden pek çok kitaptan yararlandığını ifade eden Sözmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitapların içinde dönemin kahramanlarının anıları var. Birbirinden hoşlanan hoşlanmayan, birbirine karşıt ya da yan yana olan tüm kaynakları araştırmaya çalıştım. Verdiğimiz her bilgiyi, belgeye dayandırmak için çok büyük titizlik gösterdik. Projenin danışmanlığını İstanbul'da devrim tarihi ve Atatürk ilkeleri hocası olan değerli Orhan Çekiç üstlendi."

Sözmen, eseri önümüzdeki ay İstanbul ve İzmir izleyicisiyle buluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini, Eskişehir, Adana, Antalya ve Tekirdağ'da da sanatseverlerin karşısına çıkmayı planladıklarını anlattı.

- İzleyenler, hem duygulanacak hem bilgilenecek

Şef Musa Göçmen de Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılı anısına hazırladıkları eserin, izleyenleri hem duygulandıracağını hem de bilgilendireceğini söyledi.

Uzun bir hazırlık sürecinden sonra sahneye konma aşamasına gelen eserde, hem dönem müziklerine hem de özgün bestelere yer verdiklerini anlatan Göçmen, "Hepsi birleştiğinde bu destan, senfonik orkestrayla sahnede herkese heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki perdelik senfonik destanın özgün besteleriyle orkestrasyonunu kendisinin yaptığını belirten Göçmen, "Tüm eserlerin kurgusunun ve fikirsel yapısının bir kişinin elinden çıkması, sahnede çok farklı bir bütünlük sağlıyor." diye konuştu.

Göçmen, eseri izlemeye gelen sanatseverlerin Atatürk'ün sevdiği şarkılarla Gençlik ve İzmir marşlarının yeni düzenlemelerini dinleme imkanı bulacağını kaydetti.

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