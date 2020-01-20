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  4. Kurtuluşun 100’üncü yılı ‘Türk Halk Müziği’ ile kutlandı

Kurtuluşun 100’üncü yılı ‘Türk Halk Müziği’ ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı ‘Türk Halk Müziği’ konseri ile kutlandı.Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı ‘Türk Halk Müziği’ konseri ile kutlandı.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türk Halk Müziği’ konseri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
“Türkülerin çoğunda tarih yatıyor”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör, Türk Halk Müziğine büyük ilgisi olduğunu ifade ederek "Bir toplumun kültürü,sanatı,müziği o toplumun birçok şeyini belirler.Her bir türkümüzün ayrı hikayesi var. Bu nedenle kültürümüzde ayrı bir önemi var" dedi.
Öğrencilik döneminde de birçok enstrüman çalmaya niyetlendiğini dile getiren Güngör "Öğrencilik döneminde müzikle uğraşmayı çok istedim ama olmadı.Türk halk müziğini dinlemek bana ayrı bir zevk veriyor. Bu türkülerin çoğunda tarih yatıyor. Konserde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.
“Türkiye’nin birçok yöresinden eserler seslendirildi”
Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye Türk Halk Müziği Konseri başlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda düzenlenen konser, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.Ayşe Yasemin Gül’ün sunduğu programda koro şefi olarak Hatice Fatoş Derebent sahne aldı.
Çok sayıda türküseverin katıldığı konserde Türk Halk Müziği severler, keyifli bir akşam yaşadı.Konserde sanatçılar Türkiye’nin birçok yöresinden seslendirdikleri koro ve solo eserlerle dinleyenlerin beğenisini kazandı.Programda yapılan yerel dans gösterileri ise ilgiyle izlendi.
Beraber ve solo söylenen türkülere ise türküseverler solistlere eşlik etti. Salonu dolduran türküseverler sanatçıları ve saz ekibini uzun süre alkışladı.

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