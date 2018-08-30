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KURU BAMYANIN KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

(Haber-Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, DHA)MUĞLA mutfağında önemli yeri bulunan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor.

(Haber-Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, DHA)MUĞLA mutfağında önemli yeri bulunan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen kuru bamyanın kilosu gram altınla yarışarak 200 liradan satışa sunuluyor. Muğla'da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan acı biber, bamya, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, tezgahlardaki yerini alarak satışa sunuldu. Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken kurutulmuş sebzeler içerisinde en dikkat çeken kilosu 200 lira olan bamya oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 21 yıldır manavlık yapan, evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, Kuru bamyanın kilosunu 180- 200, biber, patlıcan ve kabağın kilosunu ise 100 liradan satıyorum. Eskiden tütün dizerdik şimdi ise patlıcan ve biber diziyoruz. Yurt dışından gelen tatilcilerimiz halk pazarını dolaştıkları zaman mutlaka kilolarca kuru sebzelerden satın alıyorlar. Diğer illerden kuru sebze talebi olduğu zaman ise hesabıma ücretini havale yapan kişilere kargoyla gönderiyorum dedi.

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