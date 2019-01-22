Kuru cilt için bal ve avokadolu maske!

Kış aylarında soğuk hava, ciltte nem oranının düşmesine, yağ salgısının azalmasına neden olur. Bu durum, çatlama, kuruma ve kılcal damar genişlemelerine yol açar. Hatta kırışıklıklara zemin hazırlar. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, yüksek ev ısısının cildi kuruttuğuna dikkat çekti, hafta bir kez yapılabilecek maske önerisinde bulundu.

Soğuk havalarda, ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışır. Cilt yağ kaybetmeye başlar, lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlama ve pullanma şikayetleri ortaya çıkar. Bu durum egzamaya, cilt sorunlarına ve en önemlisi kırışıklıklara zemin hazırlar. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, yüksek ev ısısının da cildi kuruttuğuna dikkat çekti, önemli bilgiler verdi.

ÖNCE KAŞINTI YAPAR, SONRA KIRIŞIKLIK!

Havanın soğuk olması, evlerde kaloriferli ortamlarda ısının yüksek olması kuruluğu arttıran en önemli nedenlerdir. Soğuk ve sıcak hava değişimlerinin ani oluşumu ciltte yıpranmalara ve koruyucu lipid tabakamızın kaybına neden olur. Yine çok sıcak suyla banyo yapmak ve fazlaca kese yapıp ovalamak kuruluğu arttıran diğer nedenlerdir. Ciltte kuruluk arttıkça en sık gördüğümüz problem kaşıntıdır. Daha sonra egzama sorunu ile karşılaşabiliriz. Özellikle ev hanımlarında veya dışarıda soğuk havada çalışmak zorunda kalanlarda ellerde egzama sorunu ile karşılaşabiliriz. Eğer kışın cilt bakımına dikkat edilmez ise ileriki dönemlerde kırışıklık, çatlama, sarkma ve leke gibi problemler de ortaya çıkabilir.