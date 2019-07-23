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Kuru ciltlerde parazit riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Sema Karaoğlu: - "Deriye temas edildiğinde kuruluk ve dokunma ile çok ince, rende gibi pütürlü bir his alınır. Aslında deri tipi kuru değildir, yağ bezleri içeren bir cilttir ama bu duruma neden olan derinin nemsizliğidir. Bu tarz ciltlerde, deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda "demodex" dediğimiz parazitler saptanır" - "Sadece cilt tipinden dolayı, cilt kuruluğu gibi düşünülen bir durum paraziter bir cilt hastalığı olabilir. Doğru nemlendirici kullanımına bir dermatoloğun karar vermesinin önemi de ortaya çıkar. Her nemsiz cilt, kuru cilt tipi değildir. Yağlı ciltler de nemsiz olabilir. O nedenle bu tarz durumlarda su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır"

DUYGU YENER - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sema Karaoğlu, deri kuruluğundan yakınan insanların, yüzlerinde "demodex" adıyla bilinen parazitler olabileceğini, doğru tedaviyle cildin gereken nemi kazanabileceğini bildirdi.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dermatoloji polikliniklerine, cilt kuruluğu olup yağlı kremler sürdükleri halde bu şikayetlerini gideremeyen hastaların başvurduğunu söyledi.

Bu tarz şikayeti olan hastaların muayenelerinde cilt tiplerini sıklıkla yağlı cilt olarak belirlediklerini ifade eden Karaoğlu, "Deriye temas edildiğinde kuruluk ve dokunma ile çok ince, rende gibi pütürlü bir his alınır. Aslında deri tipi kuru değildir, yağ bezleri içeren bir cilttir ama bu duruma neden olan, derinin nemsizliğidir. Bu tarz ciltlerde, deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda 'demodex' dediğimiz parazitler saptanır." dedi.

Karaoğlu, demodex denilen parazitlerin kıl-yağ bezi ünitesinde yaşayan, iğsi görünümlü bir parazit olduğu ifade ederek, bu parazitlerin, özellikle yağ bezlerinin çok olduğu alın, yanak ve burun bölgesinde olduğunu söyledi.

Bebeklik dönemi hariç her yaş grubunda görülebilen, yaşla birlikte sayıları da artan demodex parazitlerinin, erişkinlerde deri florasının bir üyesi haline geldiğini anlatan Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Çocukluk döneminde cildin 'sebum' adı verilen yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıyı salgılaması düşük olduğundan parazitin üremesi zordur. Yaşla birlikte cildinde yağ bezi olanlarda sebum üretimi artacağından, parazitin üremesi de kolaylaşır."

- Bağışıklık sistemindeki düşüklük parazit artışına neden oluyor

Dr. Sema Karaoğlu, bağışıklık sisteminin düşmesinin de parazitin sayısında artışa neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Demodex'in, deride sebum seviyeleri arttığında veya bağışıklık düştüğü zaman kıl kökünde sayıları artar veya cilt dokusunda hücre içine girerlerse klinik bulgular gelişir. Yüzde kızarıklık, yağ bezlerinin daha çok olduğu alın yanak burun gibi yerlerde sivilce gibi kabartılar, ağız çevresinde kabartılar şeklinde olabileceği gibi bazen sadece kuruluk ve kaşıntı ile de kendini gösterebilir. Özellikle kuruluk ve kaşıntı durumunda hastalar kendi başlarına sürekli nemlendirme, yağlı kremler sürme gibi yolları seçerler ancak bir çözüme ulaşamazlar. Bu durum hem tedaviyi geciktirmekte hem de ekonomik olarak gereksiz harcamaya yol açmaktadır. Sadece cilt tipinden dolayı, cilt kuruluğu gibi düşünülen bir durum paraziter bir cilt hastalığı olabilir. Doğru nemlendirici kullanımına bir dermatoloğun karar vermesinin önemi de ortaya çıkar. Her nemsiz cilt, kuru cilt tipi değildir. Yağlı ciltler de nemsiz olabilir. O nedenle bu tarz durumlarda su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır."

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Cilt kuru parazit Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu

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