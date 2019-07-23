Kuru ciltlerde parazit riski

DUYGU YENER - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sema Karaoğlu, deri kuruluğundan yakınan insanların, yüzlerinde "demodex" adıyla bilinen parazitler olabileceğini, doğru tedaviyle cildin gereken nemi kazanabileceğini bildirdi.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dermatoloji polikliniklerine, cilt kuruluğu olup yağlı kremler sürdükleri halde bu şikayetlerini gideremeyen hastaların başvurduğunu söyledi.

Bu tarz şikayeti olan hastaların muayenelerinde cilt tiplerini sıklıkla yağlı cilt olarak belirlediklerini ifade eden Karaoğlu, "Deriye temas edildiğinde kuruluk ve dokunma ile çok ince, rende gibi pütürlü bir his alınır. Aslında deri tipi kuru değildir, yağ bezleri içeren bir cilttir ama bu duruma neden olan, derinin nemsizliğidir. Bu tarz ciltlerde, deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda 'demodex' dediğimiz parazitler saptanır." dedi.

Karaoğlu, demodex denilen parazitlerin kıl-yağ bezi ünitesinde yaşayan, iğsi görünümlü bir parazit olduğu ifade ederek, bu parazitlerin, özellikle yağ bezlerinin çok olduğu alın, yanak ve burun bölgesinde olduğunu söyledi.