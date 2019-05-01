HABER

Kuru Deresi'nde balık ölümleri tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAG'ın Ergene ilçesindeki Kuru Deresi'nde önce renk değişti, ardından balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAG'ın Ergene ilçesindeki Kuru Deresi'nde önce renk değişti, ardından balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Fabrikaların kimyasal atıklarından kaynaklandığı öne sürülen renk değişimi ve balık ölümlerinin nedenini bulmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dereden numune alarak, incelemeye gönderdi.

Ergene ilçesine bağlı Karamehmet ile Ulaş Mahalleleri arasında bulanan Kuru Deresi, yer yer gri yer yer de mavi renge dönüştü. Çevresinde bulunan fabrikalardan gelen kimyasal atıklar nedeniyle renginin değiştiği öne sürülen derede balık ölümleri de yaşanmaya başladı. Dere kenarında gezerken ölen balıkları gören çiftin haber vermesi üzerine Ergene Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araştırma yaptı. Ardından Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Müdürlük ekipleri de derenin 4 ayrı noktasından numuneler alarak, incelemeye gönderdi.

Durumdan haberdar olan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ile dere kıyısına giderek, inceleme yaptı. Milletvekili Aygun, çevre katliamı yaşandığını belirterek, "Karamehmet ve Ulaş Mahalleleri'nden geçen Kuru Deresi'nde çevre katliamıyla baş başayız. Nereden geldiği belli olmayan bir kimyasal, dereyi kirletmiş ve canlılar ölüm kalım savaşı veriyor. Balık ölümleri yaşanı yor. Deredeki koku rezalet, canlılar ölümle pençeleşiyor, renk değişmiş. Bu suyun kirliliğinin kaynağını bulacağız. Ondan sonra da gerekirse yargıya teslim ederek, bir daha çevreyi kirletmemeleri için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ergene Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ise ihbar üzerine hemen harekete geçildiğini anlatarak, "Bir çevre katliamı ile karşı karşıyayız. Bölgeden kirli, kimyasal veya asitli suların dereye atıldığını düşünüyoruz" dedi.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Antalya'ya nisanda 1 milyon turistAntalya'ya nisanda 1 milyon turist
Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadıSıraselviler'de esnaf voleybol oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.