Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan lise öğrencisi İlayda Erdoğmuş (16), yol kenarında kuru ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra başlattığı 'Kalpteki Melekler' projesiyle doğu illerinde okuyan öğrencilere kitap ve kıyafet desteğinde bulunmaya başladı. Zor şartlar altında okuyan öğrencileri düşünerek yaşıtlarına örnek olan Erdoğmuş, "Kuru bir ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra 'Onlar için ne yapabilirim' diye düşündüm ve harekete geçtim" dedi.

Buca'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi İlayda Erdoğmuş, bir gün yol kenarında kuru ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra harekete geçerek, yardıma muhtaç çocuklar için 'Kalpteki Melekler' isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında doğu illerinde okuyan ve maddi geçim sıkıntısı yaşayan çocuklara kitap ve kıyafet desteği sağlayan Erdoğmuş, projeye çevresindeki kişileri de dahil etti. Çocukların mutlu olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğmuş, "Ben de daha çocuğum. Küçük bir ekmeği bitmesin diye bölüşen çocukları gördüğümde olduğum yerde durup uzun süre onları izledim. Daha sonra etkisinden kurtulamadım. Öncelikle o çocukları konu edinen bir kitap yazmaya karar verdim daha sonra onlar gibi olan binlerce çocuğu düşündüm ve bu projeyi hayata geçirdim. Şimdi Van, Bitlis ve Fizan'a düzenli olarak kıyafet ve kitap yardımı yapıyorum" dedi.